La fuerte revelación de un crack inglés sobre su infancia: “Abusaron de mí”

En el año 2017, un mediocampista inglés irrumpió en la escena de la Premier League plantándose como la nueva gran joya del fútbol inglés a un año del mundial. A 6 años de la temporada que lo llevó a la cima, el ex volante del Tottenham, Dele Alli había quedado en el olvido colectivo del futbolero tras su flojo paso por el Besiktas de la liga turca. Pero tras alejarse de los focos de la mejor liga del mundo, el jugador de 27 años reveló el porqué del declive de su carrera en una desgarradora entrevista con el ex defensor del Manchester United, Gary Neville.

Luego de un “flojo” paso por el Besiktas durante la temporada 2022-23, el exjugador del Tottenham ha decidido hablar y sincerarse sobre la pesadilla vivida durante los últimos tres años. Recién rehabilitado de su adicción a los somníferos, el centrocampista inglés reconoció que se planteó seriamente colgar las botas a los 24 años: “Me miraba literalmente al espejo y me preguntaba si podría retirarme ahora”.

Pero no solo la pasó mal en estos últimos años, sino que jugador que también tuvo una infancia complicada: a los seis años fue víctima de abusos sexuales por parte de un amigo de su madre biológica, empezó a fumar a los siete años y a traficar con drogas a los ocho.

La dura infancia que le tocó atravesar

En la entrevista en ‘The Overlap’, Dele Alli ha reconocido los problemas que ha tenido recientemente y se ha sincerado sobre una infancia terrible con drogas, abusos sexuales. “Es la conversación más emotiva, difícil e inspiradora que he tenido en mi vida”, dijo Neville tras la entrevista.

Dele Alli afirmó que “cuando era más joven me pasaron muchas cosas que no podía entender y cometía estupideces por las que me culpaba”. Cosas, como que fue abusado sexualmente. “A los seis años, un amigo de mi madre, que iba mucho a casa, abusó de mí. Mi madre era alcohólica y eso ocurrió a los seis años. Me enviaron a África para aprender disciplina y luego me devolvieron”, reconoce el jugador cuyo pase pertenece al Everton.

Dele Alli en un partido de eliminatorias europeas

“A los siete empecé a fumar y a los ocho a traficar con drogas. Una persona mayor me dijo que no detendrían a un niño en bicicleta, así que iba por ahí con mi balón de fútbol, y luego por detrás llevaba las drogas”, agregó. Pero su calvario no terminó ahí, sino que con once años un hombre lo colgó de un puente y a los doce fue dado en adopción.

Desde ese entonces, el destino empezó a ayudar a Dele Alli: “Fui adoptado por una familia increíble como he dicho, no podría haber pedido mejores personas para hacer lo que habían hecho por mí. Si Dios creó a las personas, fueron ellos. Intenté ser el mejor niño que podía ser para ellos. Estuve con ellos desde los 12 años, y luego empecé a jugar en el primer equipo, profesionalmente, a los 16 años. A partir de ahí empezó todo”.

Los problemas adentro de la cancha

Si bien pasó años con cierta tranquilidad, Dele Alli volvió a tener problemas con su familia biológica cuando se convirtió en jugador profesional. “Cuando tenía 18 años, mis padres biológicos fueron al periódico y empezaron a acusar a la familia que me adoptó. Fueron a la prensa diciendo que estas personas se estaban aprovechando de mí. Querían revisar mis contratos y yo no había hablado con ellos durante años. Después de eso me sentí tan traicionado y defraudado... Dolido por no poder mantener la relación con mi madre. Y tampoco quiero una relación con mi padre”, expresó.

Luego de eso y tras establecerse dentro de la élite del futbol, Dele tuvo grandes temporadas con Mauricio Pochettino a quien recordó como “el mejor entrenador” de su carrera y de quien “no podría haber pedido un entrenador mejor en ese momento”, el argentino se fue del Tottenham y el mediocampista inglés entró en la irregularidad.

Dele Alli saluda al DT argentino Mauricio Pochettino en sus días en Londres

De los momentos más polémicos de su carrera, el ahora jugador del Everton recuerda cuando con José Mourinho protagonizaron uno de los momentos más destacados del documental de Amazon Prime dedicado al Tottenham. “Me llamó vago. Eso fue al día siguiente del día de recuperación. Una semana después, me pidió disculpas por haberme llamado vago, porque me había visto entrenar y jugar. Pero eso no aparecía en el documental, y nadie habló de ello porque solo estábamos él y yo. En la reunión del equipo me llamó vago, pero luego, uno a uno, creo que en el campo, me pidió disculpas. No le di importancia porque me conozco, no soy vago”, explica Dele Alli.

En ese sentido, agregó: “Después de eso, creo que la gente definitivamente trató de tomarme de “vago” para algunas otras decisiones. Creo que otros entrenadores, tal vez, por otras razones por las que no jugaba, se aferraron a eso (la pereza), porque era una especie de recurso fácil de usar, y el problema fue probablemente más que eso”.

Donde está jugando Dele Alli

En la actualidad Dele Alli ya piensa en volver a ser feliz haciendo lo que más le gusta: “Ahora mismo, solo se trata de volver a los terrenos de juego y demostrarle (a Sean Dyche, entrenador del Everton) lo que puedo hacer. Solo tengo que volver a ponerme en forma, para lo que no falta demasiado. Me siento bien en ese sentido, probablemente falten unas semanas (para volver de la lesión) y luego volver a jugar y disfrutar del fútbol, que es lo que quiero hacer. Estoy listo para una gran temporada y estoy más preparado para afrontar cualquier reto que venga con ella”.

Durante el último curso, el talentoso mediocampista fue prestado al Besiktas de la liga turca, donde fue “cortado” de la plantilla por sus bajos rendimientos tras 15 partidos donde sumó un total de 830 minutos y convirtió 3 goles.