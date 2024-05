Hugo Petrella explica cómo se forma a un futbolista

En conversación con el periodista Germán Valdez, durante el programa Tucumán con Todo, Hugo Daniel Petrella, cofundador, en 1988, de la escuela de fútbol CEF 18, en nuestra provincia, y reconocido preparador de jugadores, explica como es el proceso de formación de los futbolistas, las trabas para llegar al extranjero y las alegrías de su profesión, que lo llevó a cumplir el sueño de tantos jóvenes deportistas.

- ¿Cuál es tu reflexión sobre los chicos y sus padres en el fútbol hoy?

-” A los chicos se les abre una puerta muy grande, siempre decimos, la fábrica más grande que hay en la Argentina es el fútbol, exporta, exporta, exporta y no termina nunca. Y se les abre una posibilidad linda, por eso hay tantos chicos jugando al fútbol por todos lados. Vos ves las escuelas de fútbol, los clubes, están llenos”.

- ¿Las escuelas de fútbol sirven?

-” La escuela suplantó el potrero de antes. Antes jugábamos en la calle, y ahora se le dio el nombre de escuela y algo más organizado, entonces sí, sirve, sirve para irlo preparando, no para que sea ya jugador de fútbol”.

-Has sido quien ha sintetizado el sueño de muchos de estos chicos, para que puedan viajar afuera. ¿Cuántos viajes tenés hechos?

-” Nosotros estábamos viajando desde el año 94. Bastantes años que vamos por toda parte fuimos, recorrimos prácticamente todo y eso le abre mucho la cabeza a los chicos, sobre todo. Vos fijate que, siempre decimos lo mismo, el 99% de que vuelve del viaje se ponen a estudiar inglés, porque se da cuenta que es sordo y mudo, no entiende nada”.

-Un chico que viajó con vos Parada Pareja, está en Rusia, trabajó en la radio rusa, aprendió inglés y se fue.

- “En el fútbol hoy no solo se puede llegar como jugador, puede llegar como periodista, puede llegar como preparador físico, ahora se abririeron muchas más cosas. Claro. Los videos, el manager de esto, el manager de aquello, qué sé yo, cuántas cosas más. Bueno, eso es bueno, eso es bueno porque quiere decir que vamos mejorando. Y hoy los europeos, al ser campeón Argentina, vienen a buscar a todos los jugadores acá, hay un montón, hay uno nuestro que tiene 17 años, 16 años, que está en la Roma. Nosotros a esa edad no salíamos ni al pueblo más vecino a jugar, y hoy ya se van a Europa”.

- ¿Cuál es el chico más joven que has mandado vos afuera?

- “Afuera es bravo mandar, ojo. Porque son menores, hay muchas trabas para los menores. Tienen que tener la doble ciudadanía porque si no, no le conviene a los clubes europeos. Por eso digo, tiene muchas trabas. Y el último fue Solve, que tenía todo. La doble ciudadanía, jugaba bien, buena familia, es completo. Entonces no le costó tampoco adaptarse”.

- El pibe del barrio no llega entonces.

- “Sí, sí. ¿Cómo no va a llegar? Claro que sí. El talento está en todos lados. Algunos tienen más posibilidades que otros. Acá una de las trabas más grandes es tratar de tener la doble nacionalidad para poder emigrar el día de mañana. Pero somos convencidos de que los chicos deben triunfar primero aquí. No apurar los procesos. Hoy tienen a San Martín, Atlético, están en los dos mejores campeonatos de Argentina, que es una muy buena salida”.

- Es raro, porque ni San Martín ni Atlético privilegian a los chicos, la gente de Tucumán. En un momento dado, San Martín tenía todo de afuera, Atlético todo de afuera. Entonces, ¿qué les dejás? Tenés Lanús, tenés Vélez incluso, tenés Clubes de Buenos Aires, que estaban llenos de tucumanos. ¿Cómo explicas eso?

- “Lo que pasa es que San Martín, sobre todo, tiene la prioridad de ascender como sea. Tiene que ascender. Y si vos ponés un chico, es una carga muy grande también. Atlético tiene la obligación de mantenerse. Siempre hay algo. Pero, lamentablemente, por allí es una carga muy pesada para el chico”.

- Para el jugador y para el club.

- “Exactamente. Porque el club, que la hinchada le dice cuándo traemos jugadores, que esto, que aquello. Y no saben lo que traen. La comida la más linda es la que vos hacés en tu casa. No la que comprás hecha. Porque vos no sabés cómo viene. Y el jugador exactamente lo mismo. Vos vos traes uno y no sabés cómo viene. Pero si vos lo formaste, vos lo trabajaste, sabés de dónde viene, es otra cosa”.

- ¿Cuál es tu visión sobre estas sociedades anónimas? ¿Transformar al club en una sociedad anónima?

- “No estamos preparados para eso. Se va a dar lugar a un montón de cosas que creo que le va a hacer mal al fútbol argentino. Ojo, muchos dicen que sí, que es muy bueno. Para algunos. Pero el 90%, te puedo asegurar que no lo ven con buenos ojos”.

- ¿Qué le decís a un chico de 10, 11, 12 años que le apasiona el fútbol y cree que puede triunfar?

- “Es como toda cosa. Tiene que prepararse. Hay que mejorar. ¿Cómo se mejora? Practicando. Si vos querés ser un buen dibujante, tener que estar dibujando todo el día. Y si querés ser un buen jugador, tenés que estar practicando todo el día. Si no sé pegarle zurda, voy a tener que pegarle zurda todo el día. De derecha. Y después el tiempo dirá. Porque ese trayecto que el jugador necesita. Vos tenés un jugador se lesiona y mentalmente, no reacciona. Ahí es donde hay que prepararlo al jugador. Ahí hay que hablarle constantemente.

- ¿Entre psicólogos también?

- “Exacto, hay que hablarle”.

- ¿En tu época no había psicólogos?

- “No, en la época nuestra. Iba a la escuela y la maestra te agarraba de la oreja todavía. Y vos le decías a tu mamá y te agarraba la otra. Hoy no. Ya hoy cambió. Cambió para bien”.

La experiencia de los jóvenes jugadores en Suecia, en el 2011. Foto: FB Daniel Petrella

- Los chicos y el celular. ¿Cómo poder manejar eso?

- “El celular es bueno cuando lo usás para cosas importantes. Para aprender, para estudiar. Hoy en el fútbol tenés que estudiar también. Tenés que estudiar las cosas nuevas que hay. Nosotros nos estamos quedando. Nosotros le decimos a los profes que tienen que estar todo el día en la computadora mirando los nuevos trabajos que hay porque cambió tanto esto que, si no está al día, chau. Dedicate a otra cosa. Como vos: si sos periodista, tenés que estar al día. Si no sabés de la política, no sabés nada.

- ¿Viajan a Europa?

-” Sí, el 23 de junio viajan”.

-¿Se van? ¿Ahora, en medio de la crisis?

- “Si, ya veníamos armándolos. Ya se está armando para el otro año. Cosa que puedan siempre. Bueno, el club ayuda a algunos chicos siempre para que puedan ir. Se los ayuda para que puedan pagarse todo. Y sabe que tenemos una ventaja linda nosotros: los padres. Los padres del CEF nos ayudan para que esos chicos puedan viajar”.

- Qué bueno, qué buen gesto.

- “Sí, eso es bueno. No hay una rivalidad, al contrario, ayudan. Y silenciosos, sin decir nunca nada”.