Fue futbolista, jugó contra la Selección Argentina y ahora es uno de los modelos más codiciados

El mal recuerdo del Mundial de Rusia 2018 para la Selección Argentina quedó completamente tapado con la consagración de la Copa del Mundo 2022 que se jugó en Qatar. Sin embargo, los fanáticos argentinos quedaron enloquecidos con un jugador que al día de hoy, todavía es la obsesión de todos.

El debut de la Argentina en el Mundial de Rusia 2018 fue contra Islandia, una selección que parecía débil en el inicio pero que se terminó llevando un empate en el primer partido del torneo más importante de fútbol. Aquel día, varios de los jugadores de la selección nórdica levantaron suspiros en el público argentino, y no precisamente por su juego.

Uno de los más destacados en aquel partido fue Rúrik Gislason, que se llevó la mayoría de los suspiros mientras enfrentaba a Lionel Messi y compañía. Sin embargo, el islandés decidió dejar el fútbol para convertirse en actor, a sus 32 años. En total, jugó 53 partidos internacionales y anotó tres goles.

Su último equipo fue SV Sandhausen 1916 de su país. Pero ahora estará lejos del campo de juego. "Hay algunos proyectos interesantes en el futuro a los que he decidido decir que sí. Es un programa de televisión en Alemania y he decidido intentar estar en una película islandesa", anticipó el exjugador.

Después del mundial, el islandés saltó a la fama. Sin embargo, decidió mudarse a Miami para conseguir paz y tranquilidad, algo que no logró. En las calles norteamericanas le pedían selfies todo el tiempo y hasta le llegaban algunas propuestas fuera de lo común.

"Me da asco hablar de esto, me siento una mala persona. Había quien quería que donara mi esperma", confesó Gislason.

Claro que después de el empate con el equipo de Jorge Sampaoli la tribuna femenina empezó a hacerse eco del "19 de Islandia".

Primero, una modelo mendocina, Bárbara Córdoba, contó que lo conoció en un hotel en Miami. "Ayer empezamos a mandarnos mensajes, fuimos a comer y pasamos la tarde juntos. Hoy ya volvía a Islandia. Me encantó porque me dijo que era su primera amiga latina, y la primera argentina con la que entabla amistad", dijo en su momento.

Laurita Fernández, fue otra que habló del islandés, y en su momento confirmó en Combate que hablaba con Rúrik por Instagram.

"Yo me estoy hablando. ¡Te lo juro por los 4 años de Combate!", comenzó la conductora. Además agregó que el diálogo es por Instagram y fue enfática: "Es el real, el posta posta posta".

“Yo lo empecé a joder, ‘hello, from Argentina’, nunca pensando que me iba a contestar, y me contestó, y empezó una charla”, contó. Y bromeó: “Ahora estamos en una relationship”.

La última pareja que se le conoció a Rúrik fue una modelo brasileña. La afortunada es Nathalia Soliani, una famosa modelo brasileña que actualmente vive en Europa. La se metió en el mundo de la moda cuando apenas tenía 15 años, viajó a Japón y desde entonces no paró de triunfar.