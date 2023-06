Quién reemplazó al “Papu” Gómez: el día que Lionel Messi recreó una foto de 2021 y despertó la polémica

La salida del “Papu” Gómez de la Selección Argentina sigue siendo uno de los tantos misterios que aún no han quedado del todo claro y ha despertado todo tipo de rumores que involucran peleas o alejamiento con algunos miembros de la Albiceleste.

Los campeones en el predio de AFA. Foto: La Voz

En ese sentido, Leandro Paredes se encargó de aclarar todo en una reciente entrevista, donde señaló: “Lo del Papu es un rumor que se dijo en internet y no sé por qué. Pero no pasa nada”. Sin embargo, luego arremetió: “Nosotros no le damos bola porque sabemos como es la prensa. Cuando las cosas van muy bien, algo tienen que hablar para movilizar ese bienestar. Entonces tratamos de no escuchar y seguir con lo nuestro”.

El “Papu” no volvió a ser convocado desde que la Selección se consagró en el Mundial y la sorpresa de su salida resurgió el día que se conocieron los jugadores para los amistosos que se celebraron en marzo pasado para festejar. Desde entonces, surgieron cientos de rumores que involucraban todo tipo de cosas: desde infidelidades hasta “magia negra”.

Sin embargo, en aquel entonces, Lionel Messi buscó recrear una foto la misma imagen que compartieron junto con el Papu en la previa de la Copa América 2021. Pero, en esta ocasión, un solo jugador faltaba y se trata del actual jugador del Sevilla.

Fue el propio Messi quien compartió en su cuenta una foto en la que se observa, de izquierda a derecha, a Nicolás Otamendi, Paula Dybala, Rodrigo De Paul, Lionel Messi, Leandro Paredes, Ángel Di María y Giovani Lo Celso. Algunos sentados y otros parados, se lo ve cómodos en el vestuario

La comparación de las fotos. Foto: TN

El lugar que ocupaba el “Papu” en aquel momento fue tomado por Paulo Dyabla en esta ocasión, quien en aquella ocasión de la Copa América, no había sido convocado. Básicamente, decidieron hacer lo que en fútbol se conoce como “nombre por nombre”.

CUÁLES SERÍAN LOS MOTIVOS DE LA PELEA DE PAPU GÓMEZ CON LA “MESA CHICA” DE LA SELECCIÓN ARGENTINA

El “Papu” fue motivo de tendencia en lo que fueron las convocatorias para los festejos de la Selección en marzo pasado, cuando jugaron dos amistosos en el país para celebrar la obtención de la Copa del Mundo. En ese sentido, el jugador del Sevilla se vio envuelto en medio de cientos de rumores sobre su ausencia.

El ex Arsenal venía arrastrando un fuerte dolor en su tobillo, que incluso lo dejaron entre la lista de los cuestionables en la Copa del Mundo. De hecho, Lionel Scaloni no lo vio bien contra Arabia Saudita y decidió rotar el equipo en su posición.

Leandro Paredes desestimó los rumores de pelea con Papu Gómez (AFA)

Sin embargo, cuando regresó a España, el jugador decidió operarse de una lesión en el ligamento del toideo de su tobillo izquierdo. “No me arrepiento de nada, di todo por ganar la Copa del Mundo y hoy mi tobillo lo está pagando”, escribió en sus redes.

Por ahora ningún protagonista afirmó que los rumores sean ciertos. Se habla de un “pedido” de Gómez para estar en el Mundial “cueste lo que cueste”, lo que habría enojado al plantel porque Giovani Lo Celso no pudo jugarlo por una lesión.

Está claro que aún no pudo recuperar el nivel futbolístico que lo llevó al Mundial y por eso el entrenador no lo convocó para esta gira por Asia, en la que también tomó decisiones futbolísticas con otros campeones como Juan Foyth y Ángel Correa, quienes no están lesionados pero tampoco fueron citados.

Cabe remarcar también, que el jugador de 35 años parece estar más lejos que cerca de la Selección producto de su edad y de que comenzará la renovación en el nuevo proceso de Scaloni.