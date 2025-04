Franco Colapinto pidió disculpas por sus dichos sobre Uruguay: “Me cuesta dimensionar”

Franco Colapinto quedó metido en una polémica luego de realizar controversiales declaraciones sobre Uruguay. Durante un podcast, el piloto opinó en “tono de broma” pero los dichos fueron escalando y generaron un escándalo.

Ante el revuelo que se produjo, el joven de 21 años intentó desactivar la “bomba” y pidió disculpas de inmediato.

Franco Colapinto vestido de Alpine (Alpine)

“Che, quería pedir perdón lo antes posible por la pelotudez que dije de Uruguay, fue obviamente en tono de joda. Era un podcast divertido entre amigos. A veces me cuesta dimensionar el alcance que tienen las pavadas que digo”, comenzó el piloto.

Además, agregó: “No quise ofender a nadie, me estaban boludeando con las milanesas, mate, empanadas y me prendí... Amo Uruguay y el cariño que me dieron todo el año pasado y lo que más quiero es tener buena onda con todos ustedes”.

La polémica frase de Colapinto sobre Uruguay

En una charla descontracturada con el podcast español Nude Project, Colapinto fue chicaneado por uno de los conductores, quien lanzó: “El mate es uruguayo”, en tono de provocación. El comentario dio paso a una serie de respuestas del piloto que no pasaron desapercibidas y rápidamente se viralizaron en redes sociales.

Lejos de esquivar la provocación, Colapinto respondió con ironía y picante:“Les voy a explicar una cosa. Uruguayos hay muy pocos. Uruguay es como una provincia argentina, son como parte de Argentina”, sentenció entre risas, generando la reacción inmediata de los presentes.

Luego, para reforzar su argumento, levantó el termo que tenía a su lado y mostró una calcomanía del delantero uruguayo Edinson Cavani, hoy jugador de Boca Juniors:“Acá está Cavani jugando en Boquita y ya es argentino, habla argentino, es todo argentino”, agregó.

Pero la cosa no quedó ahí. El piloto fue más allá en sus comentarios:“Uruguay no es que inventan cosas, sino que se llevan todo lo que inventamos nosotros. Y si alguien inventó algo en Uruguay, lo trae a Argentina y al final termina siendo argentino”, lanzó.

“No inventaron un choto”: entre risas y frases polémicas

Aunque la conversación se mantuvo en tono de broma, Franco no dejó pasar la oportunidad de redoblar la apuesta:“Bien Uruguay, igual. El mate no lo inventaron, el dulce de leche tampoco, la empanada tampoco, no inventaron un choto, se copiaron todo”, disparó, fiel a su estilo frontal y espontáneo.

Finalmente, aclaró que no lo decía con mala intención:“A mí Uruguay me encanta, pero la realidad es que en Uruguay hay más argentinos que uruguayos”, señaló, buscando suavizar sus dichos.

La respuesta política desde Uruguay

Las declaraciones de Colapinto no tardaron en cruzar el charco. En Uruguay, muchos usuarios en redes sociales expresaron su descontento y el tema llegó incluso al ámbito político. El senador del Partido Nacional, Sebastián Da Silva, recogió el guante y le respondió con dureza a través de su cuenta de X (antes Twitter):“Bueno para manejar. Chotísimo para saber algo de la vida además del DRS”, escribió, haciendo referencia al sistema de reducción de arrastre aerodinámico que se usa en la Fórmula 1.