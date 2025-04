Se supo por qué Red Bull no eligió a Franco Colapinto: “Nunca fue...”

Franco Colapinto explotó de golpe en Fórmula 1 con Williams Racing el año pasado y generó todo un revuelo en el automovilismo. El talentoso jovencito, que ya había demostrado su potencial en F2, aprovechó las pocas fechas que tuvo en F1 para darlo todo. Comenzó muy bien, luego bajó la performance, pero estaba a la vista: el argentino era cosa seria.

Franco Colapinto luciendo los colores del equipo Alpine. (@AlpineF1Team)

En ese contexto, cuando ya se sabía que no tendría butaca en Williams esta temporada, comenzaron las especulaciones sobre dónde debería continuar sU carrera o, mejor dicho, quién estaba dispuesto a abrirle la puerta y jugársela de lleno por él.

Una de las escuderías que más empezó a sonar fue Red Bull. Sin embargo, luego de varias idas y vueltas, el camino de Franco continuaría en Alpine, donde, además de tener que acatar rigurosas condiciones de comportamiento, todavía no pudo lucirse en la pista. Este martes trascendió por qué Red Bull prefirió no sumarlo a sus filas.

Por qué Colapinto no fue a Red Bull

Helmut Marko, asesor de Red Bull, habló sobre el argentino y por qué no fue de la partida para reemplazar a Liam Lawson, después de que decidieran darle de baja a este apenas pasadas dos carreras de la temporada.

En diálogo con Motosport.com, el austríaco explicó por qué se definieron por Isack Hadjar y Yuki Tsunoda. Además admitió haber hablado con el director de Alpine señalando que tiene “buena relación con Ollie Oakes”.

Lejos de la especulación que se generó sobre el futuro de Colapinto a partir de esas reuniones, aclaró: “Ha contado regularmente con algunos de nuestros pilotos en sus diversos equipos de las categorías inferiores. Uno de sus pilotos compite actualmente en la (F4) británica, por ejemplo. Esa fue la razón por la que me reuní con él. Colapinto no fue un tema”.

Al mismo tiempo se refirió a por qué no prosperó el fichaje del argentino antes de que comenzara la actual temporada. En resumen, Marko señaló que no solo no prosperó sino que nunca se consideró como se pensaba.

“Colapinto tuvo un debut muy fuerte en la Fórmula 1. Y, por supuesto, hay que estar atento a cómo se desarrollan las cosas. Pero al final, no se lo consideró seriamente”, dijo. Al mismo tiempo explicó: “Teníamos a Hadjar, que había sido sistemáticamente más rápido en la Fórmula 2 que Colapinto, y, como se ha demostrado ahora, resultó ser la elección correcta”.