Franco Colapinto criticó a Williams y pidió que no compren el merch oficial por un insólito motivo: “Me hacen calentar”

Franco Colapinto lo hizo de nuevo. El joven piloto de Williams brindó una entrevista en pleno entrenamiento para su próxima carrera de Fórmula 1 y causó furor con sus declaraciones. A días del Gran Premio de Estados Unidos, el argentino sorprendió con su crítica a su propio equipo y se volvió viral.

Mientras pedaleaba en la bicicleta fija, Franco Colapinto salió en vivo en el programa de streaming llamado Corazón de F1. Allí, el argentino habló sobre cómo se prepara para su próxima carrera que se realizará este domingo 20 de octubre en Estados Unidos. Pero, lo que más llamó la atención del público fueron sus declaraciones sobre la nueva iniciativa de Williams.

Franco Colapinto se enfoca en lo que resta de la temporada en Fórmula 1. Pero su entorno trabaja pensando en 2025. (Prensa Williams)

Hace unos días, el equipo británico liderado por James Vowles anunció que pronto estará disponible en su web una línea de merchandising exclusiva de Franco Colapinto. Esta noticia ilusionó a todos los fanáticos y seguidores del argentino que se convirtió en la joven promesa de Fórmula 1.

Lanzamiento de la colección oficial de Franco Colapinto en Williams.

El insólito pedido de Franco Colapinto a sus fans

Al ser consultado por su opinión sobre el merch oficial que lanzará Williams en su honor, Franco Colapinto no se guardó nada. “Lo único que espero es que no se fundan comprando estas boludeces porque me hacen calentar, boludo”, comentó el argentino con la simpatía y desparpajo que lo caracterizan.

Lejos de quedarse callado, dio su sincera opinión sobre la decisión del equipo. “Williams le pone un precio que no lo puede comprar ni Cristiano Ronaldo y después los argentinos se vuelven locos, los dejan sin stock y después estamos comiendo arroz por dos meses”, bromeó sobre los valores de los productos.

“Que compren las cosas truchas que son baratas”, le sugirió el piloto a los argentinos. “Me van a matar, yo promocionando lo trucho”, dijo entre risas y rápidamente se retractó de sus dichos. “En realidad no sé ni cómo es todavía”, admitió. “Yo iría a comprar al TC que venden más barato”, recomendó por último para los fanáticos del automovilismo.