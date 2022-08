Vélez-Flamengo y una de las piñas más recordadas de la historia

Vélez venció a Talleres en Córdoba y clasificó a semifinales de Copa Libertadores luego de 11 años. En dicha instancia se enfrentará a Flamengo, un viejo conocido en el certamen internacional, y contra el cual disputó en 1995 un partido que permanece en la memoria del futbolero. Ese día Flavio Zandoná le pego una recordada piña a Edmundo y desató una batalla campal en Brasil.

La inolvidable piña del “Chino” Zandoná y la patada voladora de Romario

El 3 de octubre de 1995 Flamengo y Vélez se enfrentaban por la vuelta de los octavos de final de la Supercopa. En el partido de ida el conjunto brasileño se había llevado un valioso 3-2 del José Amalfitani y quedaba bien perfilado de cara al enfrentamiento en Brasil.

El sueño de Vélez duraría poco, ya que el local se pondría en ventaja y luego liquidaría el partido con dos goles, decretando una goleada por 3-0 con baile incluido al Fortín. Una de las figuras del Flamengo era Edmundo, quien compartía tridente delantero junto a Romario y Sávio. Cuando le partido estaba liquidado, Edmundo comenzó a mostrar la pelota y provocó a Zandoná, quien no se lo tomó para nada bien.

El jugador de Vélez le tiró un manotazo a O Animal, quien escupió al piso y le devolvió una cachetada. Lejos de achicarse, el “Chino” le propinó otro golpe y tomó distancia. Segundos más tarde apareció y, con más fuerza que antes, le pegó una tremenda piña con la izquierda que terminó derribando al brasileño. El golpe del jugador fortinero terminaría derivando en una violenta batalla campal. Cuando Zandoná estaba de espaldas, apareció Romario con una patada voladora directa a la espalda del defensor de Vélez.

Zandoná contó que lo volvería a hacer

Sobre uno de los golpes más recordadas en la historia del fútbol Sudamericano, el defensor declaró: “No me arrepiento y lo volvería a hacer”. Además, agregó: “Con lo de Edmundo tengo una a favor y una en contra. A favor es que le pegué en Brasil, y en contra es que le pegué de atrás. Me hubiese gustado pegarle de frente”.