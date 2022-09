En Arroyito es casi imposible conseguir las figuritas del Mundial de Qatar 2022

Como fue de público conocimiento en estas últimas horas; la Unión Kiosqueros de la República Argentina denuncia que la empresa que produce el álbum y las figuritas del Mundial de Qatar 2022 privilegia a otros sectores para la distribución, generando escasez de stock. La Secretaría de Comercio de la Nación decidió intervenir en el conflicto casi como si fuera una cuestión de estado.

La realidad es que en nuestra ciudad y consultados varios kioskos, venta de revistas y hasta incluso algunos vendedores improvisados que aparecieron en este último tiempo debido al “Boom” de estos productos por su demanda; conseguir figuritas es imposible y álbumes algo más o menos parecido.

Julián Alvarez estaría en el album Qatar 2022 Foto: Web

En la mayoría la respuesta fue nunca nos llego nada, llegó solo al principio y la mitad de lo que demandamos y no enviaron más el producto, otros directamente respondieron me cansé de buscar el material o nunca lo conseguí. También se dieron casos que lo recibido no llegaba a completar lo que ya estaba vendido por encargo entonces debieron devolverles la plata a los clientes.

La secretaría de Comercio de la Nación decidió terciar en la escasez de los productos; representantes de los kiosqueros y de la empresa Panini que edita el álbum fueron citados por Matías Tombolini y la subsecretaria Anastasia Daicih, titulares de dicha dependencia gubernamental.

La denuncia que hace tres semanas se solicitaron datos a Panini sobre el faltante de stock al tiempo que la empresa sí distribuyó el álbum y las figuritas en supermercados y estaciones de servicio. Desde la UKRA sostienen que la firma se comprometió a normalizar la situación, pero que esto no ha sucedido.

Conociendo esto es poco probable que se encuentres la de Messi por esto lares, más que en alguna estación de servicio o con alguna determinada gaseosa, además la empresa distribuidora concretó el stock mayormente en Buenos Aires como hace semanas le habían comentado a este medio quienes vendían figuritas y álbumes. Puntualmente en Arroyito casi no hay figuritas.