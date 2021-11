Cada vez falta menos para que se cumplan exactamente 365 días para el inicio del Mundial de Qatar 2022. A la espera de conocer cómo serán los grupos y ver en qué estadio jugará cada selección, las eliminatorias sudamericanas tienen una nueva fecha que podría sellar el pase de la selección argentina a la próxima cita mundialista.

Argentina se enfrentará a Brasil este martes desde las 20:30 en el estadio del Bicentenario de San Juan. Con el arbitraje de Andrés Cunha, el equipo de Lionel Scaloni deberá ganar para asegurarse, como mínimo, estar en el repechaje.

El Estadio Bicentenario de San Juan tiene nueva decoración para el duelo que afrontarán Argentina y Brasil, por eliminatorias sudamericanas.

Con la titularidad asegurada de Lionel Messi, Argentina depende de estos resultados para sellar su pase al Mundial de Qatar 2022: Uruguay NO le gane a Bolivia, que Chile NO le gane a Ecuador y que Colombia NO le gane a Paraguay.

Por su parte, Brasil que ya está clasificado, no contará con dos estrellas en su once titular: Neymar ni Casemiro. El capitán brasileño presentó un dolor en el aductor y se decidió que no viaje a San Juan. Por su parte, el mediocampista alcanzó su segunda amarilla por lo que se pierde este partido.

La Argentina de Messi juega en San Juan contra Brasil, sin Casemiro ni Neymar, por el pase adelantado al Mundial de Qatar 2022. (AP / Archivo)

El resto de los partidos de la jornada de Eliminatorias

Bolivia aún mantiene la ilusión de poder participar de la Copa del Mundo y por eso, desde las 17, recibirá a un Uruguay que está obligado a ganar para meterse en puestos de clasificación. El equipo del Maestro Tabárez viene de caer ante Argentina y cada vez son más los rumores que lo dejan afuera de la Celeste.

Uruguay viene de caer ante Argentina y se complica en la zona de clasificación (AP)

Desde las 18, Venezuela, uno de los peores equipos de estas eliminatorias, recibirá al Perú de Ricardo Gareca en Caracas. El conjunto peruano aún mantiene las esperanzas de poder clasificar al Mundial y deberá ganar para meterse en la pelea por la clasificación.

Más tarde, en otro de los partidos importantes que tiene la jornada de eliminatorias, Colombia se enfrenta con Paraguay. En el segundo partido de los Mellizos Barros Schelotto, la albirroja tiene que ganar para volver a tener aspiraciones mundialistas. Mientras que el equipo de Reinaldo Rueda está en zona de repechaje y podría quedar fuera de la zona de clasificación de no ganar.

Los mellizos Barros Schelotto quieren obtener su primer triunfo al frente de la selección de Paraguay (Twitter @Albirroja).

En el cierre de la jornada, Chile recibirá a Ecuador en el Estadio San Carlos de Apoquindo. Los de Gustavo Alfaro son la gran sorpresa de estas eliminatorias y se encuentran terceros con un aire respecto al lote que viene luchando más abajo. Por su parte, el equipo chileno debe ganar para despegarse en la zona de clasificación.

La tabla de posiciones

1. Brasil 34 pts

2. Argentina 28 pts

3. Ecuador 20 pts

4. Chile 16 pts

5. Colombia 16 pts

6. Uruguay 16 pts

7. Perú 14 pts