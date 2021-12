Finalmente, una resolución de la Cámara de Apelaciones determinó suspender las elecciones en Independiente, para definir qué partido se haría cargo de la Comisión Directiva del club de Avellaneda.

La elecciones en Independiente quedaron suspendidas al menos hasta que se defina la situación judicial del líder de la oposición, Fabián Doman.

De esta manera, el sufragio quedó oficialmente postergado para cuando quede definida la situación judicial del mayor representante de la lista opositora, Fabián Doman.

La suspensión de las elecciones en Independiente

La Justicia finalmente, tras varios días de incertidumbre, decidió suspender formalmente las elecciones en Independientes, establecidas para el próximo domingo 19 de diciembre.

Incluso para este mismo jueves 16, había quedado dictada una conciliación entre las partes, a tan solo tres días antes de los comicios. La suspensión quedará firme hasta tanto se defina si Doman puede participar o no de las mismas, quien encabeza la lista de Unidad Independiente.

Lo que dijo Doman luego de saberse la suspensión de las elecciones en Independiente

Tan solo unos cuantos minutos después de conocerse la noticia de la suspensión de las elecciones, Fabián Doman habló con Superfútbol, donde remarcó estar conforme con la decisión tomada por la Justicia.

“Estamos aliviados porque la Cámara de Lomas de Zamora decidió dar lugar a nuestro pedido y que se suspenden las elecciones del próximo domingo. Elecciones que no eran democráticas, no eran legítimas, no eran legales... La mejor noticia que le podían dar a Independiente”, dijo Doman.

Para luego sumar: “Espero que ahora no inventen algo. No me sorprendió, yo lo venía diciendo varios días antes. Yo sabía que impugnaban mi candidatura, sabía siempre que a la lista la iban a proscribir. Si yo hubiera ido con el sello de la Unión Cívica Radical, del Partido Justicialista, del Pro, del partido que se te ocurra, también lo iban a proscribir.

Fabián Doman se mostró conforme con la decisión de la Justicia de suspender las elecciones en Independiente.

Y luego explicó su punto de vista: “Siempre iban a proscribir mi lista, porque cuando en las encuestas empezamos a ver tantas diferencias y ellos se dieron cuenta que, aún moviendo todo el aparato no podían revertirlo, fueron por la proscripción”.

Finalmente, el líder de Unidad Independiente, expresó: “La idea sería que Personería Jurídica se expida, que tengan lugar las elecciones en febrero o marzo y que gane el que los socios y las socias de Independiente determinen que tiene administrar y gobernar el club”.

Cabe destacar que al haberse aplazado las elecciones, las riendas de Independiente seguirán siendo llevadas por la Comisión Directiva que lidera Hugo Moyano, al menos hasta cuando se determinen los sufragios.