Se subastó la camiseta que usó Diego Maradona en el partido contra Inglaterra en el Mundial de México 1986. Peter Shilton aprovechó y criticó al 10. Héctor Enrique salió en defensa del “Pelusa”.

“Ni siquiera la usaría para lavar los platos”, declaró el ex arquero sobre la camiseta subastada. La casaca fue vendida por 7.142.500 libras esterlinas y fue comprada por un emisario de Medio Oriente. En una entrevista con el diario The Sun de Inglaterra, Shilton agregó: “No hubiera cambiado camisetas con Maradona ni por todo el té de China por lo que sucedió ese día”. El portero todavía está dolido por los dos goles que le hizo Maradona. La famosa “Mano de Dios” y el mejor tanto en la historia de los mundiales.

Diego Maradona y Héctor Enrique celebrando la obtención de la Copa del Mundo de México 1986. Foto: @javitonievas

El Negro Enrique, compañero de selección y amigo de “Diego”, salió a contestarle a Shilton. Se filmó con su celular y en el video dijo: “Peter Shilton la tenés adentro hace años. Qué grande el Diego. Un metro y medio mide Diego Maradona, te hizo un gol y vos fuiste con las manos. Te primereó, te utilizó toda la magia del potrero, toda la magia de Fiorito”.

El ex jugador surgido de Lanús, agregó: “Y después te dejo tirado por el piso, te humilló. A vos te humilló, no al resto. A vos sí, Peter Shilton. La tenés adentro”, haciendo referencia al gol que Maradona convirtió dejando en el camino a la mitad del equipo inglés. Por último, se despidió diciendo, “Chau Shilton, la tenés adentro y no te la saca nadie. Nadie te la va a sacar”.

El gol con la mano que Diego Maradona le hizo a Peter Shilton, que nunca lo perdonó. Foto: @alcarazzz12

El video completo de la respuesta del Negro Enrique a Peter Shilton