El impactante gesto de Marcos Rojo por el que los hinchas piden que lo echen de Boca

Marcos Rojo es uno de los futbolistas de Boca Juniors más criticados debido a sus problemas físicos y el presente futbolístico. En el Superclásico, tuvo un gesto que a los hinchas le pareció repudiable y hasta piden que le rescindan el contrato que lo vincula con la institución.

El gesto de Marcos Rojo que enojó a los hinchas de Boca

En una de las últimas jugadas del partido, Milton Giménez puso el empate para los dirigidos por Diego Martínez, pero a instancias del VAR, el gol fue anulado por una mano del delantero. Tras la decisión tomada por el árbitro, Rojo tuvo un gesto que los fanáticos están condenando fuertemente en las redes sociales y piden que Juan Roman Riquelme, le rescinda el contrato.

Marcos Rojo sufrió otra lesión en Boca

En un video grabado desde la platea que está arriba de los bancos de suplentes y la cabina del VAR, se ve al defensor de Boca pateando una bandera con los colores y el escudo del club que estaba en el campo de juego. La acción empezó a generar repercusión este lunes cuando el video consiguió repercusión.

El repudio de los hinchas de Boca a Marcos Rojo

La acción generó malestar en los simpatizantes del club de La Ribera y sumado al mal presente futbolístico del equipo, fue condenado y piden una sanción ejemplar para uno de los capitanes.

“No saben donde están. No respetan al hincha, no respetan los colores”, “Debe ser expulsado ya mismo de Boca por patear la bandera del club. Eso jamás debe permitirse. La bandera de cada club es sagrada”, “Qué raro qué nadie le bajó un cambio a Marcos Roto. Ese no es hincha de Boca, es de Estudiantes de la Plata”, “¿Marcos Rojo, a quien carajo se comió para patear la bandera del club? No puede vestir más la camiseta”, expresaron algunos usuarios en X, antes Twitter.

Otro de los que está en el ojo de la tormenta por el mal momento de Boca y por la pelea que tuvo con los hinchas es Sergio “Chiquito” Romero, que según trascendió será sancionado por la institución.