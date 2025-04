El gesto de Rojo que no se vio en la tele y enfureció a los hinchas de Boca y River

Marcos Rojo es un futbolista con una importante trayectoria y su presencial en el fútbol argentino no pasa desapercibida. Su carácter y su forma de jugar estos partidos adentro o fuera del campo muchas veces es motivo de polémicas y el partido frente a River de ayer, en el Monumental, no fue la excepción.

En su llegada al estadio, se mostró luciendo una gorra de Boston Red Sox, que tenía la ‘B’ al frente, y se instaló la controversia por el descenso del Millonario hace 14 años. Pero en el segundo tiempo, cuando Fernando Gago decidió sacarlo, le realizó un gesto a los hinchas que estaban detrás del banco de Boca Juniors.

El gesto de Marcos Rojo que hizo enojar a los hinchas de River y Boca

Mientras se metía en el banco de suplentes, Rojo miró con una sonrisa irónica a los plateístas de River y les realizó el gesto de silencio, algo que enojo a los hinchas Millonarios por considerarlo una falta de respeto, pero también, algunos Xeneizes en redes sociales se mostraron enfurecidos porque creen que el futbolista tiene que demostrar adentro de la cancha: “Deja de vender humo y gana un partido importante”, expresó un usuario en redes sociales, citando la publicación de @SC_ESPN en X.

Las declaraciones de Marcos Rojo contra el árbitro Nicolás Ramírez

Algo que molestó a Fernando Gago y a sus jugadores fue las amarillas que sacó el colegiado en el primer tiempo, alegando que no eran justas y que condicionaron a los jugadores para el resto del partido.

Luego del partido, el defensor central habló con los medios de comunicación y se refirió negativamente a la labor del referee: "Iban 20 minutos y había sacado tres amarillas. En la mía dice que siga y se tira para atrás y me saca amarilla. En la de Toto (Belmonte) también. Pero bueno, siempre lo mismo. Es la segunda vez que nos dirige este muchacho. No voy a decir nada, ya se vio y no hace falta que esté hablando de él".