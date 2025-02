El gesto de Marcos Rojo cuando entró Brey y salió Marchesín para la tanda de penales en Boca

Muchas cosas pasaron en La Bombonera este martes a la noche y culminó con Boca Juniors afuera de la Copa Libertadores tras una tanda de penales. Alianza Lima ganó la serie y deberá ganar una fase más para clasificar a la fase de grupos. En ese sentido, se dio a conocer el gesto de Rojo cuando Agustín Marchesín salió para que entre Leandro Brey, en los últimos minutos.

El gesto de Marcos Rojo cuando se enteró del cambio de arquero

Faltaban pocos segundos para que termine el partido y se vivió toda una novela en el banco del Xeneize. Fernando Gago con dudas de la situación, el entrenador de arqueros en el medio y Fabricio Coloccini como intermediario. Cuando deciden hacer el cambio y que Brey entre a atajar los penales de la serie, el defensor central se acercó al banco de suplentes y antes de tomar una bebida energética hizo un llamativo gesto.

La información de un periodista que se cumplió con el cambio de arquero

Semanas atrás, cuando llegó Marchesín a Boca, el periodista Jeronimo Torresantoro, de Cef, explicó: “Saben en Boca y fue un tema de discusión que Marchesín no ataja penales, o sea no es un especialista, no que no ataja, puede atajar, pero no es especialista. No descarten eventualmente que si Boca tiene que definir una serie por penales cambie a su arquero. Es información y se ha hablado el tema, Marchesín no tiene números de atajar penales como Brey y Chiquito Romero”