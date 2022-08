El exayudante del Patón Bauza dio detalles sobre su salud: “Vive otra realidad”

El estado de salud de Edgardo Bauza conmocionó a todo el mundo del fútbol. Con 64 años y una larga trayectoria dirigiendo en Sudamérica sufre una enfermedad neurodegenerativa según confirmó su hijo Maximiliano meses atrás.

El Patón se retiró de la dirección técnica en 2019 tras su paso por Rosario Central, donde ganó la Copa Argentina 2018. Se fue a vivir a Ecuador, donde es muy querido por su paso triunfal por la Liga de Quito. Un tiempo después surgieron rumores sobre su salud y fue su hijo quien contó la situación que estaba atravesando.

Rosario Central inauguró un busto en homenaje al ex jugador y entrenador y estuvo presente José Camello Di Leo, quien fuera ayudante de Bauza durante 24 años. “Me hubiera gustado que esté, pero por su problema tiene que estar tranquilo en su casa”, explicó en diálogo con Super Deportivo Radio de Villa Trinidad.

Rosario Central inauguró un busto dedicado a Edgardo Bauza en el predio de Arroyo Seco. El ex ayudante de campo José Di Leo participó de la actividad con Maxi Bauza, el hijo del "Patón". Foto: @rosariocentral

“Me puse mal porque él no puede disfrutar y valorar lo que le están haciendo” remarcó Di Leo. Además contó detalles sobre la salud del entrenador campeón de América con San Lorenzo y Liga de Quito: “De arranque, estaba acá en Argentina, podía hablar. Ahora estamos en una etapa donde es necesario forzarlo a que se acuerde, o no”.

Aclaró que “no es Alzheimer como decían” pero que tampoco podía explicarlos bien. También, angustiado recalcó que “vive otra realidad” porque no sabe lo que está pasando. Anunció que irá a verlo el año que viene y aclaró: “No me importa si no me conoce, quiero verlo cómo está”.

Todos los títulos de Edgardo Bauza como entrenador