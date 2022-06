Edgardo Bauza no padece Mal de Alzheimer sino demencia temporofrontal, según aclaró su hijo Maximiliano. Si bien se trata de una enfermedad sin cura, el joven destacó que el Patón se encuentra “tranquilo y contenido”.

“Mi viejo está bien, está contenido. Está tranquilo. Lo estamos cuidando, sobre todo Maritza (su pareja actual), que está allá, en Quito”, comenzó diciendo Maximiliano al programa radial partidario de San Lorenzo, La Cicloneta.

“Que se queden tranquilos, él está cuidado. Fuera del ruedo, pero atravesando esto. A todos nos duele lo que está pasando, pero lo tenemos que aceptar y acompañar, estar con él”, agregó.

El muchacho confirmó que el ex técnico de la Selección Argentina está pasando por un momento de salud delicado. “Es una enfermedad neurodegenerativa. No es Alzheimer, es demencia temporofrontal. Pero está muy bien, cuidado. Entre todos lo estamos acompañando y disfrutándolo. No está sufriendo”, sostuvo.

Cabe aclarar que la demencia frontotemporal (DFT) es una forma rara y permanente de demencia similar al Mal de Alzheimer, excepto que tiende a afectar únicamente ciertas áreas del cerebro.