El enojo del Kun Agüero tras el empate entre Independiente y Racing en el clásico de Avellaneda.

Luego de la jornada entre Independiente y Racing que resultó en un empate, Sergio “Kun” Agüero analizó el encuentro y descargó su enojo en un stream mediante su canal de Twich.

El exjugador de la Selección Argentina mostró su bronca por el penal a los 35 minutos del primer tiempo. El Kun se mostró en contra de la decisión que tomó el arbitro durante el partido y la ausencia de participación del VAR.

“Ahora hablemos del penal gente”, dijo el ex Barcelona poco antes de arremeter directamente contra el árbitro Yael Falcón, quien le cobró un penal a la Academia por una falta de Vallejo sobre Facundo Mura.

En este contexto, el Kun Agüero comenzó su descargo preguntando “¿Cómo mierda se llama el árbitro?”, agregando “Ah, Yael Falcón Perez un desastre, ese nombre...”, señaló.

El enojo del futbolista no terminó ahí, el instante solo fue el inicio para expresar su desacuerdo con la dirigencia de Falcón. “Comienza fuera y cae adentro. Se cobra la falta donde empieza. Está para meterle un sopapo al salame este. Como puede cobrar un penal que es un metro afuera”, expresó con enojo.

“Es una vergüenza, un robo a mano armada de verdad. No sé qué estaban haciendo los del VAR para ayudar a Yael. ¿Por qué no lo ayudan? Que encima es horrible dirigiendo. ¿Están jugando al Valorant? No entiendo qué hacen. Tienen que habilitar los audios del VAR, que se escuche lo que se habla. Como si fuera la caja negra de un avión. Es como la mano que no le cobran a Sarmiento contra Tigre. Mano clarísima. Yo no entiendo esas cosas”, concluyo el ex delantero de Independiente.

Reacciones en redes sociales

Unos instantes antes de su descargo en Twich, Sergio Agüero había mostrado su posición en una publicación de Twitter. “Penal, impecable el VAR de Argentina”, escribió.

Publicación del Kun que desató polémica en Twitter. Foto: Twitter

La posición que tomó el exjugador coincidió con la de la mayoría de los usuarios en redes sociales que consideraron el acto de Yael Falcón como un “robo”.

“Es increíble cómo lo acaban de robar a Independiente frente a Racing. Escandaloso. Lo de Yael Falcón Pérez es un papelón.”, “Kun nos afanaron durante décadas”, y “Ni al peor rojo le ganan en años”, fueron parte de los comentarios de los usuarios a las publicaciones del exfutbolista.

Los mejores memes tras el empate entre Independiente y Racing

La reacción del Kun tras el empate de Independiente y Racing desató los memes. Foto: Twitter

