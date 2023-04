Dolor en el ambiente del deporte motor: recuerdan a Luis Gómez

El fallecimiento de Luis Gómez, quien fuera comisario deportivo de competencias de automovilismo nacional e internacional, y que trabajara también en la organización de los más importantes eventos de motociclismo que se realizan anualmente en nuestro país, produjo un profundo pesar en el ambiente del deporte motor.

Oriundo de La Rioja y que dejara de existir días atrás, como consecuencia de las lesiones producidas por un accidente doméstico, Luis dejó un notable testimonio, que se vio reflejado a través de profundas expresiones vertidas por dirigentes, pilotos y allegados. También, lógicamente, por su propia familia.

“Luis fue un amigo, un compañero; alguien con quien compartí las carreras, de este lado del mostrador, en el sentido de estar en la organización”, dijo David Eli, coordinador general del Rally de Argentina y con quien trabajó por muchos años en ACRYR (Asociación Cordobesa de Regularidad y Rally). “Se lo extrañará en el vehículo triple 0 del Rally”, agregó, en alusión a que Gómez solía tripular -junto a Gustavo Martínez- uno de los autos de seguridad, que abren el camino antes del paso de los coches de competición durante la prueba internacional.

Desde el mismo ambiente del rally, también se expresó Marcos Ligato, seis veces campeón argentino y subcampeón mundial de Producción dentro del WRC. “Tuve la suerte de ser su amigo. Un gran tipo, que nos recibía en su casa cuando estábamos en Buenos Aires junto con mi navegante, Rubén García. Marina, su esposa, preparaba unas empanadas árabes riquísimas, que compartíamos con ellos y sus hijos, a quienes vi crecer. La verdad es que no tengo palabras”, mencionó el cordobés de Río Ceballos.

Por su parte, Alejandro Levy, dirigente y piloto, y junto con su hermano Diego, titular de las categorías TC2000, Top Race, CarX y que desarrolló además el Rally Federal, expresó: “A todos, nos ha afectado el fallecimiento de Luis. Una gran pérdida para el automovilismo y también para el motociclismo”.

Luis, junto a Marina, su esposa, durante uno de los eventos de motociclismo internacional en los que trabajaron dentro de la organización, para el Grupo OSD. Foto: Vía País

En tanto, desde la intimidad de la familia, su esposa, Marina, le comentó a Vía País: “Luis fue lo mejor que me pasó en la vida. Tenía una filosofía que era trabajar, respetar, evitar abogados y juicios. Hacer siempre el bien, que eso vuelve. Si hay que trabajar el doble, se trabaja. Coimas, no. Eso no permite dormir con la conciencia tranquila. Y a nuestros hijos, les inculcó antes que nada el respeto por los mayores; y siempre debían sacarse buenas notas, porque para eso estudiaban y debían cumplir”.

También su amigo y socio en el emprendimiento que tuvo en los últimos años, relacionado con la confección y venta de uniformes de trabajo, Marcelo Bacci, habló con este medio. “Es muy difícil perder a un ser querido, a un gran amigo. Luis fue el hermano que elegí en la vida; gran compañero. Generoso y emprendedor incansable. Nos queda recordarlo con su mejor sonrisa, brindando con un vinito por los viejos tiempos; y porque sé que donde esté, velará por nosotros”.

Una de tantas anécdotas que pueden contarse de Luis, que además se destacó dentro del área de sistemas en la empresa cordobesa Panorama Hotel (después adquirida por la cadena internacional NH), tuvo que ver con el rally Dakar y la participación, en 2020, del español Fernando Alonso con el equipo Toyota Gazoo Racing.

Una noche, tras una etapa, el exbicampeón mundial de F1, recurrió a Gómez, que era el director de los comisarios deportivos para la FIA (Federación Internacional del Automóvil) por una duda acerca de las reglas. Y tras ayudarlo, el asturiano le estrechó la mano diciéndole: “Gracias, de verdad. Nunca un comisario deportivo me ha atendido con tanta amabilidad y respeto. Es que en la Fórmula 1, prácticamente eso no existe”.