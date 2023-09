De la goleada ante Guatemala a Campeón del Mundo: Lionel Scaloni celebró su aniversario en la Selección Argentina con una victoria

La Selección Argentina derrotó por 1-0 a Ecuador en el debut en las Eliminatorias rumbo al Mundial 2026. Fue un duro partido, pero con un golazo de Lionel Messi, la Albiceleste pudo dejar los tres puntos en casa.

La felicidad fue doble para el entrenador, Lionel Scaloni, ya que además de ganar un duro partido, pudo festejar su aniversario al mando de la selección mayor con una victoria ante los dirigidos por Félix Sánchez Bas. Mira los números del nacido en Santa Fe y mira el video que revivieron los hinchas de aquel comienzo.

La selección argentina de fútbol enfrentó a Ecuador por las eliminatorias sudamericanas. (AP)

Scaloni, 5 años al frente de la selección con espectaculares números

Lionel Scaloni cumplió cinco años como entrenador de la Selección Argentina y pudo celebrarlo con una victoria de su equipo ante Ecuador. De yapa, se llevó un golazo de Lionel Messi y continúa acrecentando su figura.

Su debut fue el 7 de septiembre de 2018, en un partido ante Guatemala, en el que la albiceleste se impuso por 3 a 0 en una gira por Estados Unidos.

El de Pujato cuenta con 61 partidos dirigidos, con 41 victorias, 15 empates y tan solo 5 derrotas. A lo largo de todos estos años como seleccionador nacional convocó a 104 jugadores. Encima ya cuenta con 3 títulos en su vitrina, Copa América 2019, Finalissima 2020 y Mundial de Qatar 2022.

AMDEP8988. BUENOS AIRES (ARGENTINA), 07/09/2023.- El seleccionador de Argentina Lionel Scaloni hoy, en un partido de las Eliminatorias Sudamericanas para la Copa Mundial de Fútbol 2026 entre Argentina y Ecuador en el estadio Más Monumental en Buenos Aires (Argentina). EFE/ Juan Ignacio Roncoroni Foto: Juan Ignacio Roncoroni

La locura es tanta por La Scaloneta que los fanáticos revivieron la primera conferencia de prensa de Lionel Scaloni tras aquella victoria donde remarca cosas que luego se dieron. “No somos de las mejores selecciones del mundo, pero tenemos una cultura futbolística que nos va a hacer volver a ser de los mejores del mundo. No sé cuándo, pero yo creo que no faltará mucho.”, había expresado, menos de 5 años después consiguió la Copa del Mundo.