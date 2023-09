Scaloni advirtió que “ningún jugador se puede dormir”, habló sobre el valor de las entradas y qué dijo sobre la presencia de Messi

Comenzó el Mundial 2026, y por más que esta frase parezca equivocada, para muchos futboleros las Eliminatorias son parte del proceso de la máxima cita futbolística a nivel de selecciones. En ese contexto, el DT campeón del mundo, Lionel Scaloni, ofreció sus primeras percepciones sobre la nueva etapa que comienza al frente de la Albiceleste.

El técnico de Argentina, Lionel Scaloni, observa a sus jugadores durante un entrenamiento previo al partido ante Ecuador en el inicio de las eliminatorias sudamericanas para el Mundial 2026. Foto: Natacha Pisarenko

Una de las dudas que se plantea de entrada, en la previa al partido en el Monumental ante Ecuador, es la posición del “9″ o centrodelantero del equipo: Lautaro Martínez o Julián Álvarez.

“Julián puede jugar más atrás. Todo un equipo tiene que tener un equilibrio. Es difícil que jueguen los dos juntos. Los dos están en un gran nivel. La decisión será pensando en el bien del equipo. Lo mejor que nos puede pasar es que estén bien y contentos”, contestó Scaloni al respecto. Eso sí: según él, el equipo ya lo tiene definido y hay altas chances de que sea el mismo que jugó la final ante Francia.

“Lo tengo definido, no va a variar mucho de lo que fueron los últimos partidos. Al final ya sabemos que cambiamos poco, no me dan motivos para cambiar, pero siempre podemos tener una sorpresa sabiendo que Ecuador es un buen equipo”.

“Vamos a jugar un partido muy importante mañana. Es bueno ver a la gente feliz. Alegría de poder volver”, continuó el entrenador campeón del mundo.

El encuentro ante Ecuador será este jueves a partir de las 21 horas en el estadio Monumental, y estará dirigido por el colombiano Wilmar Roldán. El martes, a las 17 horas, será el turno de visitar a Bolivia en La Paz, completando así el cronograma de la doble fecha de Eliminatorias.

La “advertencia” de Scaloni para los campeones del mundo

Fiel a su estilo humilde, pero enérgico, Scaloni intenta seguir inculcándole la misma idea de humildad y trabajo a sus dirigidos.

“La charla que tuvimos apenas los vimos (a los jugadores) fue que al final lo pasado ya está, fue muy lindo, fue histórico, pero ahora hay que seguir. El ADN del jugador, y más del argentino, es el de seguir ganando, de competir. Queremos seguir compitiendo en la misma línea, respetando a los rivales, sabiendo que ahora será mucho más complejo. Ninguno se puede dormir”, aseveró Scaloni.

“Esta camiseta, este escudo, este país implica mejorar constantemente. Tenemos una oportunidad buena. Los jugadores están bien, tenemos una base que viene hace tiempo y le vamos metiendo jugadores que creemos que pueden mejorar”, continuó.

Sobre la presencia de Lionel Messi, Scaloni confirmó que viajará a Bolivia. “Hablé ayer con Leo, está bien. Está contento y feliz. Encontró un lugar que lo quieren. Es feliz dentro de la cancha de futbol. A partir de ahí la disponibilidad está. Va a jugar todos los minutos que pueda jugar. No hay necesidad de ahorrar esfuerzos”.

Entre sus dichos destacados, también se refirió a la actualidad del arquero de Boca, Sergio “Chiquito” Romero: “Estuvo y lo queremos. Es un arquero que forma parte de la historia. Está en el radar de los arqueros. Es evidente, pero no se puede descartar a un arquero que tiene un buen presente. A partir de ahí tomamos la decisión oportuna. Nunca se sabe, las puertas están abiertas”.

Y también hizo referencia al alto precios de las entradas para ver a la Selección en el estadio Monumental: “Las entradas las tuve que comprar, así que imaginate. Me gasté 900 mil pesos. Las pagué, cómo no las voy a pagar. Después te muestro el recibo si querés”.

“Me cuesta mucho como a todos, pero yo no soy nadie para poner el precio de las entradas. Yo por mí que vaya gratis la gente”, completó.