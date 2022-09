Darío Benedetto, feliz después de darle la victoria a Boca en el Superclásico: “Era hoy o nunca”

Darío Benedetto tuvo su tarde ideal con la camiseta de Boca. El equipo ganó el Superclásico gracias a su gol de cabeza y a su vez le convirtió su tercer gol a River en este tipo de encuentros.

Esa carga en el área sobre Javier Pinola significó un triunfo fundamental para que el Xeneize pueda soñar con el título de la Liga Profesional. El Pipa volvió a convertir después de 10 partidos y la dura eliminación ante Corinthians, donde fue uno de los apuntados por los penales que falló.

Tras la victoria, consultado por su racha negativa, el delantero dijo: “Si no era hoy no era nunca mas, me resignaba”. Además, destacó que Boca “manejó el partido 85 minutos”.

“Estoy muy agradecido con la gente, que me mostró siempre su apoyo aún cuando no metía goles”, reveló el delantero. Describió que fue “una emoción muy linda” haber podido darle la victoria al Xeneize en el clásico.

Por lo trabado del partido, destacó que tuvieron “pocas pero claras” pero que aún así considera que fueron “justos ganadores”.

Cuáles fueron los goles de Darío Benedetto en Superclásicos

Darío Benedetto jugó su primer Superclásico con la camiseta de Boca en 2017, en la derrota 3 a 1 en La Bombonera. A partir de allí, con una seguidilla de encuentros internacionales y de otras competencias, el Pipa le convirtió dos goles al Millonario.

Ambos fueron convertidos en la serie de la final de la Copa Libertadores 2018. El primero, igual que el de esta tarde, de cabeza en La Bombonera y el segundo para poner la ventaja parcial en la vuelta que se disputó en Madrid.