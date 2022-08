Cristiano Ronaldo dejó plantada a una leyenda del Liverpool en la previa al clásico

Manchester United dio la sorpresa en el clásico y venció al Liverpool por 2-1 en la tercera jornada de la Premier League con goles de Jadon Sancho y Marcus Rashford. En el calentamiento previo al partido, Cristiano Ronaldo se vengó de una leyenda de los Reds.

En la semana previa al partido, Jamie Carragher, quien disputó 737 partidos con el Liverpool (único equipo en el que jugó) disparó fuerte contra el portugués: “Ningún club quiere a Cristiano Ronaldo, ni Ten Hag. Y el vestuario no estoy muy seguro. Tiene 37 o 38 años. Sigue siendo un gran goleador, pero no es el mismo. No puedes tener a un jugador estrella dirigiendo todo”.

Cristiano Ronaldo dejó plantado a Carragher Foto: Sky Sports

Lejos de tomarlo a la ligera, el jugador del Manchester United le pasó factura al ex defensor de la selección inglesa, actual comentarista del medio Sky Sports. El luso se acercó a donde estaba Carragher, quien estaba al aire junto a Roy Keane y Gary Neville, ambos compañeros de Cristiano en su primera etapa en el club inglés.

Al acercarse, el ex Liverpool se acomodó para recibir al luso, quien amagó el saludo y abrazó primero a Neville, para luego ir a charlar con Keane ignorando nuevamente a Carragher, crítico suyo.

El portugués, quien en los últimos partidos viene alternando entre titular y suplente, ingresó a cuatro minutos del final en lugar de Marcus Rashford, autor de uno de los goles del United en la gran victoria del conjunto dirigido por Erik Ten Hag.

Los goles del Manchester United en el clásico