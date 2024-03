Carrozza, furioso con River: “¿Demichelis, quién te arma el equipo, Riquelme?”

River siempre es noticia y más aún en la derrota, teniendo en cuenta que el equipo dirigido por Martín Demichelis no conocía ese resultado oficialmente en lo que va del 2024. La resistencia de los hinchas para el técnico es un tema que lo persigue pese a las victorias. Sobre esto, opinó el periodista Pablo Carroza en su canal de Youtube, tras la derrota del Millonario frente a Huracán por 1 a 0 en el Ducó.

“Los estoy esperando a los que me insultaron cuando dije que River estaba en crisis, cuando dije que Demichelis debía dejar de ser el técnico, cuando dije que los jugadores no lo querían, no lo bancan, que hubo quilombo en el vestuario en Mendoza. Cuando dije que evidentemente Borja no estaba en sintonía”, comenzó diciendo Carroza. Y agregó: “Hoy Demichelis salió a jugar con la premisa en la cancha de Huracán de ver qué onda”.

Un supuesto mal clima y conflicto entre los jugadores y el técnico es un tema que resuena desde el año pasado. “River tienen un cabaret en el vestuario. Demichelis no sabe plantear los equipos. El técnico vuelve a fallar en el planteo inicial poniendo un doble para jugar frente Huracán que te juega con lo que tiene, con lo que puede”, sentenció. Sobre la interna, sumó: “Evidentemente los jugadores no le responden, los jugadores están en otra sintonía "

¿Quién fueron los jugadores apuntados por el periodista? “Solari es un tipo que no le sabe pegar a la pelota. Termina errando dos o tres goles en el segundo tiempo que fue el rato que jugó por no saber definir, no puede ser que un tipo haya llegado a Primera sin saber definir. Solari te tenés que quedar en doble turno .Tenés 20 años, estás jugando en la Primera de River y no podés comerte tres goles por no saber perfilarte”.

“River tenía una estadística que era mentirosa, un invicto que era totalmente falso, engañoso, que el hincha se lo iba creyendo. Quizás en la fecha que viene River hasta sale del pelotón de los que van a clasificar”, analizó sobre el rendimiento en los primeros meses. “Los jugadores que no tienen ganas de ponerse la camiseta de River, le da exactamente lo mismo”.

El debut de River en la Copa Libertadores, el objetivo principal del año, será la semana próxima ante Deportivo Táchira en Venezuela, algo que preocupa mucho a los hinchas. “Creo que dentro de todo lo malo lo único bueno que tiene River fue el sorteo de la Copa Libertadores. Debuta con un equipo venezolano con el Táchira al que se supone que le tiene que ganar. River tiene que meterse si no ya la catástrofe es abismal y el papelón pasaría a ser algo continental”, resaltó.

Carroza criticó el presente de Barco y de Lanzini

Esequiel Barco fue una de las figuras de los de Núñez el semestre pasado, pero para Carrozza se confunde al darle mucha entidad. “El problema de River es que el Burrito Ortega sube historias bancando a Barco, como si Barco fuera Ortega 2.0. A Barco le falta muchísimo para ser Ortega. los únicos que hablan bien de barco son los hinchas de Independiente. Es un jugador normalito para el fútbol argentino que estuvo afuera y no pasó nada. El día de mañana si se va difícilmente se vaya a jugar a Europa porque es un jugador común”.

Sobre los refuerzos que trajo la dirigencia riverplatense en los últimos mercados de pases, eligió destacar lo que pasa con Manuel Lanzini. “Entra Lanzini porque lo pagaron una fortuna y tiene que jugar. Para eso vayan a buscar un pibe de la Reserva y dejen de insistir con él. Cuántas pruebas y cuántas muestras necesitan para que se dé cuenta que no está para la Primera de River”.

La ironía no faltó en el análisis al decir: “¿Demichelis quién te arma el equipo, Riquelme? ¿el Chelo Delgado? ¿Cascini? es inexplicable como River sale a jugar con un solo delantero en la cancha de Huracán que está lejos, que tiene elecciones, que tiene quilombos internos”. “La verdad es que Demichelis está en la cuerda floja, no pasa de diciembre, pero lo que es peor es que ya empieza a ser muy cuestionado puertas adentro no solo por los dirigentes, por Ponzio, por Francescoli, sino por los propios jugadores porque no lo respetan, no le responden adentro de la cancha. Entonces cuando vos escuchás algo, te entra por un oído y te sale por el otro y el técnico no tiene manera de modificar eso”, explicó sobre su teoría.