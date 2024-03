Azzaro: “Lo de River es muy preocupante, no juega nada”

River tuvo su primera derrota oficial del año al caer por 1 a 0 ante Huracán, de visitante. Lo que desencadenó en un duro análisis del Flavio Azzaro en su canal de Youtube, en donde apunto contra el técnico Martín Demichelis y la dirigencia del club.

“Lo de River es muy preocupante, no juega nada, lo vengo diciendo. Lo salva en parte al entrenador el triunfo en la Supercopa con Estudiantes”, inició diciendo el conductor del “Loco y el cuerdo”. Mientras que contrastó lo hecho por El Globo con lo del visitante: “Huracán bien paradito, un equipo serio, que entendió sus limitaciones, peleando le termina ganando el partido. River tiene que agradecer el grupo que le tocó en la Copa Libertadores”.

Azzaro resaltó el papel de los refuerzos de los de Núñez y la lectura que hicieron los dirigentes de cara a las competencias de 2024. “Un equipo debilitado que cuando sale Borja no tiene nueve. Un entrenador que hay veces que se extralimita, que inventa: hace debutar a al pibe Zabala que jugó correctamente pero ¿por qué no juega Boselli en River?”. A lo que agregó: “Cuánta plata gastó River para futbolistas que no juegan: Sant’Anna, Villagra sale en el entretiempo por quien pagaron 12 palos verdes”.

La próxima semana, el Millonario tendrá su debut en la Copa Libertadores ante Deportivo Táchira, en busca del principal objetivo del año. “River tiene que agradecer, de verdad, que no le tocó un grupo difícil porque si no creo que con este equipo no lo pasa. Se le podía re contra complicar al niño mimado de la prensa Demichelis, porque no está a la altura de las circunstancias, porque le cuesta, porque River hace rato que no tiene forma, es un equipo mal trabajado, un equipo sin variantes, un equipo que permanentemente se la pasa entreteniendo la pelota hoy ni eso”, analizó.

¿Cuáles son las principales falencias del equipo para Azzaro? “River es jerarquía, en River no alcanza con generar jugadas sino en la jerarquía que tiene el futbolista a la hora de terminar esas jugadas, no alcanza con tener chances. Solari termina siendo el jugador más peligroso y es ahí donde River tiene que recapacitar y pensar porque Solari termina siendo más peligroso que Colidio, que hasta ahora su saldo en River es un guion no hace los goles que hace Borja”.

“¿Quién hace los goles? Nacho Fernández ya no hace goles. Hoy entró Echeverri, mete un buen pase a pero hasta ahora sigue siendo mucho más la expectativa que se generó que lo que termina dando, pero es un pibe y no te va a resolver todo”, mencionó a la hora de hacer nombres propios. Y sumó a uno de los refuerzos que generó polémica su llegada al club: “Cuando entra Fonseca no entendemos bien qué es lo que le vendieron a River para traerlo, es muy preocupante la situación. No te digo que corre riesgo de no clasificar pero River está bajo de Barracas y Argentinos Juniors”.

EL PROBLEMA DE RIVER SEGÚN AZZARO

Según el youtuber, el problema del Millonario pasa por la expectativa que se tiene por la historia y supuesta jerarquía del equipo. “El problema de River es un problema de expectativa, cuando vos decís River tenés una expectativa muy grande. Cuando arrancaba el año y dije que no me cerraba el plantel que tiene River. No me parece una máquina, no me parece que tenga en puestos claves jugadores como para poder estar al nivel insisto de la expectativa River”, argumentó.

Redoblando su crítica contra la dirigencia riverplatense, enumeró los cambios necesarios: “River tiene la obligación de jugar mejor, la dirigencia de River tiene la obligación de hacer un buen mercado de pases a mitad de año. Le va a alcanzar en la Copa Libertadores creemos que sí por el grupo que tiene pero jugando de esta forma puede perder contra cualquiera. En la Copa Libertadores si pasa el grupo y no se acierta en los refuerzos también puede perder en octavos contra cualquiera”.

El periodista aclaró si tiene algo personal contra el técnico, por eso cerró su resumen mencionando el tema. “Hubo algunos que quisieron en los últimos días salir a bancar a Demichelis, diciendo no entienden por qué se le pega tanto y se le pega tanto porque River no juega a nada. No es una cuestión de clase con Demichelis, a mí me cae mal pero eso es una cuestión mía, no tiene nada que ver, el problema es que River juega mal. No le busquen la vuelta pero se maquilla todo, mucho más en River, es la verdad”.