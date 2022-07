El Manchester United busca reforzarse con nombres de jerarquía de cara a la próxima temporada y surgió el nombre de un argentino: Lisandro Martínez. Erik Ten Hag, entrenador de los “Red Devils”, ya conoce al defensor de la Selección Argentina, a quien dirigió en su paso por el Ajax.

Lisandro Martínez será nuevo refuerzo del Manchester United. Foto: @garciabassino

El desembarco de Martínez en la Premier League es un hecho. Aunque faltan detalles contractuales, la operación se cerraría por 50 millones de euros. De ser así, el jugador campeón de América en 2021 se convertirá en uno de los 10 defensores centrales más caros de la historia. El ranking lo lidera Harry Maguire, quien pasó del Leicester al United por 87 millones de euros.

Lisandro Martínez inició su carrera profesional en Newell’s Old Boys, equipo en el que disputó un solo partido. En agosto de 2017 fue cedido a préstamo a Defensa y Justicia. Fue allí donde se afianzó, y el equipo de Florencio Varela compró la mitad de su pase. En el “Halcón” disputó 58 partidos y convirtió tres goles. Su gran desempeño provocó que Lionel Scaloni lo convoque al seleccionado argentino, y empezó a llamar la atención de grandes clubes europeos.

El defensor disputó 58 partidos con Defensa y Justicia.

Quien se lo llevó fue el Ajax, por 7 millones de euros. En el equipo holandés conquistó cuatro títulos y jugó 121 partidos, en los que anotó seis goles. Esta temporada fue elegido como el mejor jugador del equipo. Con la Selección Argentina levantó dos trofeos: la Copa América 2021 y la Copa de Campeones Conmebol-UEFA (o Finalissima).

¿Cuáles son los cinco argentinos con el pase más caro de la historia?

El ex Defensa y Justicia entrará en el selecto ranking de los argentinos más cotizados de todos los tiempos. El listado presenta una particularidad: no están ni Messi ni Maradona. La “Pulga” pasó gratis al PSG, segundo equipo en su carrera, tras quedar libre del Barcelona. Mientras que en épocas de Diego Armando, el fútbol no movía tanto dinero: al Napoli le costó tan solo 12 millones de euros contratarlo.

Higuaín pasó del Napoli a la Juventus en 2016

El top cinco es liderado por Gonzalo Higuaín, subcampeón del mundo en 2014, quien pasó del Napoli a la Juventus en 2016. Lo sigue el “Fideo” Di María dos veces: primero con su transferencia desde el Real Madrid al United, y luego con su pase del equipo inglés al PSG. Cuarto aparece Hernán Crespo, quien pasó del Parma a la Lazio en una compra que rompió el mercado. En último lugar aparecería Lisandro Martínez.