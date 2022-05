Julián Álvarez fue vendido al Manchester City y se irá en junio a jugar a la Premier League. Todo podría haber sido diferente si en enero desde el Manchester United, eterno rival del City, aceptaban comprar al delantero.

Los Reds Devils en enero vendieron a Anthony Martial al Sevilla. Esto dejó un hueco en la delantera. Posición en la que al Manchester le hacía falta un goleador. Es por eso que el entrenador del equipo, Ralf Rangnick, le acercó tres nombres de delanteros a la dirigencia para reemplazar al francés. Uno de ellos fue el de Julián Álvarez.

Ralf Rangnick pidió a Julián Álvarez para el Manchester United. Foto: @VarskySports

“La respuesta en ese momento fue no, no había ningún jugador en el mercado que realmente pudiera ayudarnos”, declaró el entrenador en una entrevista para Sky Sports. Los nombres que pidió el DT fueron el de Julián Álvarez, Luis Díaz y Dusan Vlahovic. Pero lo directivos no vieron factible adquirir a ninguno de ellos. Quedándose con los atacantes que tenía el equipo sin reforzarse.

Rangnick no se quedó conforme con el “no” de los dirigentes. Los criticó al decir: “Hablé con la junta y dije que deberíamos al menos hablar y tratar de analizar si podíamos obtener un jugador en préstamo o como contrato permanente, pero al final la respuesta fue no”. El entrenador se quedó con un sabor amargo al saber que estaban perdiendo la oportunidad de contratar a un delantero con mucha proyección como Julián Álvarez.