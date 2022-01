Jorge “Patrón” Bermúdez, uno de los hombres fuertes del Consejo de Fútbol de Boca, habló sobre las posibilidades de la vuelta de Darío Benedetto para vestir la camiseta del Xeneize durante la próxima temporada.

En medio de los rumores que indican que el delantero tendría acordada su salida del Elche, Boca solo debería negociar un préstamo con el Olympique Marsella, dueño de su pase. El equipo español facilitaría su salida y los franceses no lo tienen en cuenta para la reciente temporada.

Darío Benedetto alcanzó la final de la Copa Libertadores 2018, que terminó siendo derrota frente a River, pero marcó dos goles. (EFE)

Qué dijo Jorge Bermúdez sobre la vuelta de Darío Benedetto

El integrante del Consejo de Fútbol habló con TyC Sports y remarcó: “Trabajamos día a día, minuto a minuto, sabemos y tenemos claro que Benedetto sería una tremenda incorporación para el plantel, sumaría muchísimo. El club está haciendo el esfuerzo”.

“No es fácil, vamos a lucharla con seriedad, no vamos a decir nada fuera de la realidad. Tenemos mucha ilusión. Es un movimiento grande económico. El club francés (Olympique Marsella) pagó casi 18 millones por Pipa. Boca tiene que valerse de herramientas para poderlo realizar”, agregó.

En relación a la forma en la que llegaría al club de la Ribera, Bermúdez aclaró que “todo depende de cómo se desarrolle y termine la negociación. Se están buscando todas las alternativas posibles”. “El trabajo del representante del jugador también se está haciendo. Hay que ponerse de acuerdo las partes y ponerse de acuerdo en los valores que se hace la operación. No es fácil”, agregó.

La posible salida de Frank Fabra y las ofertas que aún no recibió el Consejo de Fútbol

Por la mañana, el representante del lateral colombiano, Martín Aráoz, remarcó que es el momento de buscar una salida hacia el fútbol europeo y remarcó que el Consejo de Fútbol tenía ofertas por él.

Sin embargo, el “Patrón” se encargó de desmentir los rumores y negó conocer a Aráoz. “Acabamos de firmar una renovación de contrato de Fabra con José Costanzo, tenemos su nombre oficial como representante de Frank. No tengo el placer de conocer al Sr. Aráoz, no tengo relación y desde el Consejo no hemos recibido ninguna comunicación de ningún club de su parte”, declaró.