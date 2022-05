Boca venció por penales a Racing y avanzó a la final de la Copa LPF. El Xeneize no jugó bien pero avanzó a la final. Sobre esto fue consultado Sebastián Battaglia.

La Academia tuvo varias chances claras para anotar. No tuvo eficacia y lo pagó caro en los penales. El conjunto de la Ribera no tuvo su mejor partido. Le costó generar juego y prácticamente no pateó al arco. Al DT le preguntaron sobre esto en la conferencia de prensa.

Los jugadores de Boca festejan el triunfo en el vestuario. Foto: @SC_ESPN

Le consultaron que opinaba del partido que jugó Boca y respondió: “Son finales, hay que jugarlas de esta manera”. Dejó en claro que estos encuentros lo importante no es tan la forma sino el resultado. Ganar a pesar de a veces no ser superior al rival. Esto lo reconoció al decir, “El primer tiempo nos costó entrar en juego, Racing no nos permitía manejar la pelota”. También remarcó en en la segunda parte, su equipo ajustó y logró por momentos controlar el balón.

Cuando le preguntaron si estaba conforme con el rendimiento del equipo, el DT respondió: “Nunca se está conforme acá...pero hoy por hoy Boca es finalista”. Dejando en claro que siempre hay cosas por mejorar pero lo importante es seguir ganando.

Las declaraciones de Sebastián Battaglia en conferencia de prensa

El DT de Boca analizó el triunfo por penales ante Racing y contestó preguntas de los periodista.