Así comenzó la leyenda: cómo y cuándo Diego Maradona debutó en la Selección Argentina

En febrero de 1977, durante un caluroso verano en Buenos Aires, la Selección Argentina se preparaba para el Mundial de 1978. Mientras el equipo disputaba partidos amistosos, un joven de apenas 16 años deslumbraba en Argentinos Juniors: Diego Armando Maradona.

Aunque solo habían pasado cinco meses desde su debut en Primera División, su talento era tan evidente que los hinchas pedían su convocatoria para la Selección Nacional. César Luis Menotti, entonces entrenador de la selección argentina, no dudó en escuchar el clamor popular. Así, el 27 de febrero de 1977, Maradona debutó con la camiseta albiceleste en un amistoso contra Hungría en la Bombonera.

El llamado de Menotti y las palabras de aliento a Maradona

El llamado de Menotti llegó solo dos días antes del partido. “Avísele a sus padres, pero no lo comente con nadie más”, le advirtió el DT. Antes de que el joven ingresara al campo, Menotti le dio una última indicación: “Juegue sencillo, como usted sabe”.

Maradona, con la camiseta número 19, ingresó a los 20 minutos del segundo tiempo en reemplazo de Leopoldo Jacinto Luque. En su autobiografía Yo soy el Diego, Maradona recordó lo que sintió en ese momento:

“Me temblaron las piernas y las manos. Era un ruido bárbaro: la tribuna gritaba, lo que me había dicho Menotti me sonaba en la cabeza. Lo digo honestamente, tenía un julepe bárbaro.”

Un debut inolvidable: Argentina 5-1 Hungría

Argentina goleó 5-1 a Hungría, y aunque Maradona no marcó, su talento ya quedó demostrado. Ese día comenzó la historia de uno de los futbolistas más grandes de todos los tiempos con la camiseta de la Selección Argentina.

Ese debut fue el inicio de una carrera histórica que alcanzaría su punto máximo en 1986, cuando Maradona llevó a Argentina a la gloria en el Mundial de México. Pero todo comenzó en esa tarde de febrero de 1977 en la Bombonera, cuando un pibe de Fiorito, nervioso y emocionado, se calzó por primera vez la celeste y blanca.