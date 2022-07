Las últimas semanas de Independiente fueron un caos. Empezando por el mal andar futbolístico del club, que le costó la renuncia a Eduardo Domínguez, las protestas de miles de socios en el club por la falta de elecciones y el juicio perdido ante Gonzalo Verón, el “Rojo” suma un nuevo capítulo de esta crisis: renunció el “Rolfi” Montenegro como secretario deportivo de la institución.

Rolfi Montenegro renunció como mánager de Independiente Foto: Twitter

El ex jugador de Independiente y Huracán, entre otros, tenía en la cabeza a Heinze o Gareca como reemplazantes de Domínguez. Sin embargo, dirigentes del club se comunicaron con Julio César Falcioni, a quien el mismo Montenegro decidió no renovarle a fines del año pasado.

Una crisis en todos los ámbitos del club y la pérdida de poder de decisión fueron las razones que llevaron a Daniel “Rolfi” Montenegro a tomar esta mañana la decisión de no continuar como mánager de Independiente, posición en la que se desempeñaba desde octubre del año pasado.

Las críticas de Ricardo Bochini al “Rolfi” Montenegro

En diálogo con TycSports, la gloria del club de Avellaneda apuntó contra el ahora ex mánager del Rojo: “El trabajo del Rolfi no fue bueno, ni dio el resultado que la gente esperaba. Trajo un técnico que se fue antes de tiempo porque vio que no pudo mejorar al equipo. Falcioni pudo haber seguido, no sé si se apuró”.

Ricardo Bochini apuntó contra el "Rolfi" Montenegro

Sobre quién debe ser el técnico de Independiente, Bochini opinó que “Los técnicos que uno puede decir son muy cotizados y prestigiosos, y no sé si hoy el club está en buenas condiciones económicas. Yo pondría a Pedro Monzón (ex jugador del club y ayudante de campo de Falcioni) porque sabe de la historia, le gusta el buen fútbol y puede parar un poco esta situación. Después hay que elegir uno de nombre y que tenga el estilo de Independiente”.