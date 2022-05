Boca y Tigre se enfrentarán el próximo domingo por la final de la Copa de la Liga Profesional. Alexis Castro, jugador del Matador, se refirió al encuentro decisivo.

“A Boca le vamos a jugar de igual a igual y creo que vamos a hacer una gran final”, declaró en una entrevista para TyC Sports. El conjunto dirigido por Diego Martínez viene de eliminar a River en cuartos de final y a Argentinos en la semifinal. El mediocampista no se achica ante el rival y quiere salir a ganar el partido. Nada de especular. Quiere seguir demostrando el buen juego que llevó al equipo a esta instancia.

Tigre buscará ganar el segundo título de su historia ante Boca. Foto: @juanlp40

También reconoció la magnitud del equipo dirigido por Sebastián Battaglia: “Sabemos que Boca es un equipo que está acostumbrado a jugar finales. Tienen un gran plantel y jugadores de mucha jerarquía, eso se equipara con trabajo en equipo. Hay que creer que podemos y que vamos a estar a la altura”, declaró. También remarcó que deben sentir orgullo de haber llegado a esta final. El trabajo que hicieron durante el año dio sus frutos e intentarán coronarlo de la mejor manera.

“No me sorprende que el equipo haya llegado a esta instancia. La forma de jugar, cómo llevamos a cabo la idea del técnico y la valentía que tuvimos para ir a jugar a todas las canchas de igual a igual, es algo que vamos a llevar como bandera. Es muy meritorio llegar hasta donde llegamos, pero queremos ir por más”, dijo. Dejó en claro que no quieren conformarse con jugar este partido definitorio, sino que quieren ganarla y tienen con qué.