Un ejemplo a seguir: la historia de Nicolás, el primer periodista ciego de la Universidad Nacional del Nordeste

Este martes, Nicolás Godoy se convirtió en el primer periodista ciego recibido en la Universidad Nacional del Nordeste (UNNE). La historia de vida de este hombre es realmente admirable, es que con esfuerzo y dedicación logró obtener el título que tanto deseaba.

El hombre aseguró que hasta los 20 años tuvo una vida normal, pero en el 2011 perdió la vista. “No veo prácticamente nada, es irreversible. Necesitaría un trasplante de retina que hoy no existe”, reveló.

Godoy se preparó en el departamento de Comunicación Social de la Facultad de Humanidades y ahora obtuvo la tecnicatura en Periodismo. En diálogo con Radio UNNE, el hombre aseguró que “desde el secundario ya tenía vocación por el Periodismo”.

“Fue difícil el comienzo por los contratiempos que implican esta discapacidad y las dificultades de la educación para estudiar, pero gracias al poyo de los docentes y compañeros pude finalizar”, expresó Nicolás.

Nicolás Godoy, el primer periodista ciego de la Universidad Nacional del Nordeste. Foto: UNNE

La última materia que rindió el egresado fue Audiovisual II y contó que está trabajando en un proyecto con la profesora de Informática II para crear archivos PDF que puedan convertirse en audiolibros y, de esta manera, ayudar en los estudios de las personas que no tienen la posibilidad de leer los apuntes por una discapacidad visual.

“Fue todo una revolución, porque la dificultad de la gran mayoría de las carreras es que no son accesibles. Gracias a este tipo de herramientas podemos tener el material”, enunció el periodista que ingresó a la carrera en el año 2014.

“El camino no fue fácil, hubo años antes de empezar mi proyecto en los que pensaba abandonar la carrera, pero ahí está el esfuerzo que cada uno le pone y saber que con apoyo se puede, aunque no es fácil”, aseguró. “Sin ningún tipo de obligación, la profesora de Informática estuvo dispuesta ayudar, como también otros profesores. Mis compañeros también me ayudaron mucho. Elegí esta profesión porque tengo esta idea romántica de ser el nexo con la sociedad”, relató.

Nicolás Godoy, el primer periodista ciego un orgullo para la UNNE

A través de la cuenta oficial de Instagram de la UNNE, los directivos felicitaron a Nicolás y afirmaron que sienten orgullo por la obtención del título del estudiante porque, pese a su discapacidad, pudo terminar sus estudios.

“Cuando decimos que los y las estudiantes son nuestro mayor orgullo no estamos exagerando: Hoy tenemos un nuevo motivo”, comenzó el escrito del posteo de la universidad. “Queremos felicitar de todo corazón a Nicolas Godoy”, agregaron.

La institución educativa agradeció al nuevo periodista por “ser un excelente estudiante, ejemplo de perseverancia, voluntad, por cumplir sus objetivos y por ser un pionero”. Nicolás se recibió y se convirtió en el primer egresado ciego de Comunicación Social. “¡Muchas felicidades Nico, que sigan los éxitos!”, concluyó la UNNE.