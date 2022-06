Una historia de lucha constante, con recursos escasos, una vez más se hizo presente en la provincia de Corrientes. Se trata de Benja, un niño oriundo de la localidad de Esquina, tiene 11 años, y desde temprana edad padece hidrocefalia, se encuentra en silla de ruedas. Actualmente, está vigente la campaña “Todos por Benja”, donde buscan donaciones, tales como sondas y pañales descartables para su rutina cotidiana.

El niño junto a su familia se mudó a Corrientes Capital. El barrio en donde viven es muy humilde llamado La Tosquera, ubicado en la zona sur del Río Paraná. Benja tiene cuatro hermanos más, y su madre es el único sostén de la familia. Anteriormente, tenía una silla de ruedas atadas con alambre, soldada y sin apoya pies. Hoy, gracias a la difusión de Radio Sudamericana, el niño consiguió una nueva silla de ruedas.

Benja con su nueva silla de ruedas. Foto: Radio Sudamericana

En un diálogo con Radio Sudamericana, Alejandra, la mamá de Benja contó que debido a los bajos recursos de cuenta la familia, no pueden mantener el tratamiento de su hijo, que cabes destacar que es de por vida, y es por eso que solicita ayuda de la población. “Mi obra social es Incluir Salud y si bien ellos me dan algo, no me alcanza”. “Benjamín necesita cambiarse de sonda 5 veces por día. La obra social me entrega una caja con 30 sondas, pero eso se termina en 6 días”, explicó.

Las sondas N°8 que necesita Benja. Foto: Radio Sudamericana

Ahora el siguiente paso es conseguir los siguientes elementos para que Benja pueda sentirse mejor: Sondas N°8, pañales juveniles, ropas, pantalones talle 6-12-16, abrigos y Zapatillas N° 25- 36-38-40. Aquellas personas que quieran donar se pueden comunicar al: 3794704402.

¿De qué se trata la hidrocefalia?

Es una acumulación de líquido dentro del cerebro, esto lleva a que se genere una hinchazón en el cráneo. La palabra hidrocefalia se significa “agua en el cerebro”.