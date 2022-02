Una mujer de Alvear, Corrientes, protestó por los molestos ruidos que provocan las motocicletas a lo largo de la noche. Explicó que no la dejan dormir, pero al no recibir respuesta, llevó un colchón y durmió afuera del Municipio.

Varios vecinos de la localidad han efectuado bastantes reclamos por música a alto volumen y escapes de motos durante la noche, pero este caso se hizo famoso cuando se viralizó en las redes. “Puse en peligro mi vida, por un ataque de locura que me dio por estos inadaptados sociales”, detalló la mujer en diálogo con Radio Sudamericana sobre su reacción ante la situación que vive.

La manifestante permaneció allí recostada hasta que, como se puede ver en las imágenes tomadas que se difundieron, la policía la desalojó del Palacio Municipal. La arrastraron arriba de su colchón hasta el Juzgado de faltas. “En el centro de Alvear, nadie duerme. No podemos modificar nuestras casas para que el ruido no entre”, señaló y explicó que estas fachadas son parte de la historia del pueblo.

En protesta se durmió frente al Municipio de Alvear, en Corrientes, y la desalojaron. Foto: Radio LT12

No obstante, la protagonista de este suceso recibió muestras de apoyo por parte de distintas personas que comparten su malestar y sus quejas. “Si el juez no puede hacer nada, lo entiendo”, dijo resignada la mujer, que siente que la situación no va a tener solución si no intervienen las autoridades provinciales.

“Este fin de semana va a ser peor”, dijo la vecina de Alvear y contó que los motociclistas ya protestaron ante sus denuncias. Al mismo tiempo detalló que no solo son los ruidos molestos los que perjudican a los vecinos, sino que también arruinan el barrio: “Frenan las motos y orinan las paredes”.