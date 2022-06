El tío de una niña de 9 años quiso abusar de ella pero la respuesta de ella lo descolocó. La menor no tardó en contar su situación y cuando la madre de ella fue a hablar con el hombre, él le dijo que estaba poseído por un demonio.

En diálogo con Radio Sudamericana, Gabriela, la mamá de la niña contó que en la mañana de este viernes fue a hacer la denuncia al tío de su hija por el intento de abuso sexual. Él tiene 22 años y es el hermano del marido de la madre de la víctima.

“Yo denuncié a uno de mis cuñados, que es hermano de mi marido. Él verbalmente ofrece un ‘trabajito’ a mi nena, entonces entra a mi pieza diciendo eso”. La menor no entendía de que se trataba, por lo que le preguntó cuál era ese “trabajo”.

Mientras la niña miraba televisión y tomaba un jugo de naranja en la habitación de su mamá, su tío le dice que le iba a pagar si dejaba que toque sus partes íntimas. Cuando él le dice eso, “mi hija agarra el cuchillo y y le dice ‘raja de acá porque te voy a hincar”, relató la mujer.

Ante la respuesta de la niña, el hombre sale muy enojado, “se pone agresivo y golpea la pared”. Gabriela se enteró de la situación porque su hija le contó a una “vecinita”, y la “vecinita” a ella. “Fue ahí cuando decidí hablar con el hermano de mi marido”.

“¿Vos sabes lo grave que es lo que hiciste?”, le dijo Gabriela al joven de 22 años. Primero se quedó “duro”, no sabía que decir. Sin embargo, él no negó lo que hizo.”Me pidió disculpas, que le perdone porque un demonio le entró en ese momento”. Aunque su cuñado le pidió que no cuente a nadie sobre el espíritu, la madre de la menor decidió hacer la denuncia policial en Tabay.