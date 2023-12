La madre del nene que murió asfixiado en Corrientes exige justicia: “La muerte de mi hijo no fue un accidente”

Hace 10 meses que Matías Sosa murió ahogado en una pileta en la localidad de Santa Rosa. El hecho sucedió cuando el pequeño de 2 años se encontraba de vacaciones con su papá, sin embargo, su mamá, Andrea Klaus exige justicia desde el primer día: reclama que su exesposo y su familia sean condenados por homicidio calificado.

El pedido de justicia de la mamá de Matías Sosa

Los hechos ocurrieron el 20 de febrero cuando el papá se comunica con Andrea para contarle lo que había sucedido. En ese momento, la Justicia de la provincia había catalogado el caso como “muerte de sumersión”, sin embargo, la madre se enteró que el cuerpo de su hijo no fue sometido a una autopsia.

“El que me escribió fue el abuelo de mi hijo donde le pregunté si me podía pasar el papel de la autopsia que ellos mismos me dijeron que le hicieron. Me dijo que se iba a dirigir a la Fiscalía y me paso el teléfono particular del Fiscal Dr. Carlos Lezcano y minutos después, desde su teléfono particular, me pasa con el Fiscal donde me dice que no le hicieron autopsia porque no lo vieron necesario”, comentó Andrea en comunicación con VíaPaís.

Andrea Klaus reclama que se haga justicia por la muerte de su hijo. Foto: Todo Noticias

Y reclamó Andrea: “Desde ese entonces vivo en estado de tránsito de instancias judiciales sin respuesta sobre qué fue exactamente lo que le pasó a mi hijo. Necesito saber cómo pasó, por qué, cuándo, dónde, en qué circunstancia muere mi hijo, por qué estuvo solo, quién facilitó, quién era el adulto responsable mientras mi hijo estaba en ese lugar, por qué no tenía buena comunicación en ese día. Hay un montón de interrogantes que la Justicia no investigó”.

El juicio por la muerte de Matías Seco

Ocho meses después del fallecimiento de Matías, el Juez de Garantías, Oscar Ignacio Dubrez, autorizó la autopsia del nene: “Si bien confirma asfixia por sumersión, se destaca que el hígado de mi hijo resultó congestivo, lo que demuestra que estuvo un lapso de aproximadamente media hora a una hora en el agua. Por lo que no fue una muerte rápida y estuvo solo luchando para sobrevivir, hasta que finalmente fallece”, aseguró Andrea.

La mamá de Matías responsabiliza el accionar del papá, de su abuelo y abuelastra por homicidio calificado por omisión: “En audiencia, ellos no pudieron justificar cómo y por qué muere mi hijo. El Juez le dio la palabra al papá de mi hijo y dijo cosas muy superficiales, incluso quiso reclamar temas de antes y el Juez le dijo que no correspondía porque se investiga la muerte de nuestro hijo”, señaló Andrea.

Se cumplieron 10 meses desde la muerta de Matías Sosa. Foto: Diario Ép

Y agregó: “El juez le dio la palabra al abuelo y abuelastra de mi hijo y se negaron, mientras que en las pausas de la audiencia no mostraron respeto por la memoria de hijo. El Juez me dio la palabra y pude expresar la manera en la que se manejaron en todo este tiempo, desde el momento que mi hijo falleció, que hubo desprecio y rechazo. Como mamá jamás me tuvieron en cuenta, solo recibí mentiras y obstrucciones. No hubo ningún gesto de humanidad o solidaridad por la muerte de nuestro hijo”.

De acuerdo a la resolución planteada por el Juez, Andrea señaló: “El abogado de los acusados rechazó las imputaciones planteadas por la querella (mi abogada Dra. Liliana Gómez y yo) diciendo que las pruebas no son suficientes para imputar a Homicidio Calificado de comisión por omisión, y pidieron dar intervención al Tribunal de Revisión para resolver el planteo”.

Por último, la mamá de Matías reclamó: “Busco que sean condenados, cuando la muerte de mi hijo no fue un accidente, no fue culposo. Fue un homicidio. No tuvieron los recaudos necesarios para que mi hijo este con vida, hubo intencionalidad, murió de forma violeta y siguen tratando a mi hijo como una cosa con tal de no hacerse cargo”.