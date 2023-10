La emoción del correntino de 15 años al enterarse de todas las familias que lo quieren adoptar: “¿Tanta gente me quiere?”

Hace unos días, se hizo viral la historia de adolescente correntino que buscaba una familia y se postulaba por redes sociales contando todos sus atributos, lo que conmovió a toda la provincia. Luego de que se conociera el video, más de 70 familias se postularon para adoptarlo y el joven se mostró muy emocionado. Además, anunciaron que este viernes cerrarán las inscripciones para quienes quieran adoptarlo.

Lucio tiene 15 años y pasó la mayor parte de su vida en distintos hogares. En el video que se viralizó contó su fuerte historia con su madre: “Siempre me decía lo mismo mi mamá: Voy a cambiar, voy a cambiar. Y nunca cambió. Y decidí, si no vas a cambiar ya está. Si no me vas a querer tampoco, listo. Va a haber otra gente que me quiera”.

Además, el joven correntino contó sus mayores cualidades para que las familias lo conozcan: “A mi me gusta estudiar mucho. Voy a la escuela siempre, nunca falto, hago todos mis deberes. Me gusta hacer muchas cosas, por ejemplo, ir al gimnasio, hacer actividades deportivas como vóley, como también juegos de mesa, ajedrez y esas cosas que me gustan mucho”.

Luego de que el video se hiciera conocido, muchas personas se conmovieron por su historia y después, comenzaron a llegar al Juzgado 4 de Familia, Niñez y Adolescencia, dirigido por Dra. Carolina Macarrein, muchas solicitudes de postulantes que querían unirlo a su familia.

El correntino se emocionó con todas las solicitudes de adopción

“Hubo mucha respuesta positiva para un adolescente de esta edad y estas características, porque no suele haber. Fue el modo que se comunicó la convocatoria, y el hacerlo en primera persona por parte de Lucio, de esa manera tan empática y tan conmovedora. Hemos hecho convocatorias públicas de adolescentes antes y no tuvieron esta repercusión”, explicó Macarrein a Infobae.

Lucio, el correntino que quiere ser adoptado Foto: Radio Sudamericana

Luego, ella contó que fue a visitarlo al hogar Miguel Magone a contarle la noticia: “Le fui a contar lo que se había generado. Es muy fuerte que un chico absolutamente invisibilizado por su familia, por la sociedad, por el sistema, de golpe sea la estrella del día. Le mostré la cantidad de formularios que tenía y me dijo ‘¿Es cierto que tanta gente me quiere?’. Conversamos y se quedó tranquilo, con mucha expectativa por lo que puede pasar. Me preguntaba ‘¿Y puedo ir a elegir a la familia?’. Él quería que le dejara ahí los formularios para hacer una selección. La verdad, es un chico muy inteligente, que resuelve las cosas, que pregunta cosas que te descolocan a veces. Que atravesó muchas circunstancias adversas, pero que es un adolescente como cualquiera de nuestros hijos. Claro, tiene ahí esa viveza…”.

Las inscripciones cierran este viernes

Gracias a la gran cantidad de postulantes para adoptar a Lucio, la doctora Macarrein informó que el viernes se cerrará la convocatoria ya que ahora sigue evaluar a las familias. “La evaluación inicial consiste en un informe resultado de un trabajo interdisciplinario que se realiza con psicólogos y asistentes sociales para saber si determinada familia o persona es apta para iniciar el proceso de adopción”.

Luego de las pruebas, de las que Lucio formará parte, se iniciará el proceso de vinculación de la familia con el adolescente y se dará la guarda preadoptiva por tres meses para luego tener la adopción completa.