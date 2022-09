Damián Ayala sigue representando a Corrientes en La Voz Argentina y tiene su lugar en el Movistar Arena

Corrientes sigue, y muy bien representada en La Voz Argentina: Damián Ayala la rompió, se emocionó y consiguió el apoyo del público para pasar de fase y tocar en vivo en el Movistar Arena. El miércoles por la noche, fue una noche a puro show de la mano del equipo de Soledad Pastorutti.

El músico correntino eligió interpretar la canción de Juan Luis Guerra, Frío frío, y se llevó los elogios de todos los jurados. Luego de romperla en el escenario, Ayala contó se emocionó que la presencia de Francisco Benítez, el último ganador de La Voz Argentina, durante los ensayos con La Sole.

“Yo siempre digo que la vida nos da muchas oportunidades”, comenzó diciendo, mientras su emoción se iba notando en su voz; y agregó que el año pasado pasaba “un momento complicado de su vida, donde parece que se terminaba todo”. Y Francisco Benítez fue su inspiración para salir de atrás del acordeón e intentar trasmitir lo que sentía con el canto.

Ayala recordó que cada vez que veía al cordobés lloraba por lo que el joven trasmitía, y esa fue una parte de la inspiración para ponerle voz a lo que siente.

Ricardo Montaner se “escondía” atrás de una batería porque algo de su físico no le gustaba

El correntino admitió que tenía vergüenza de cantar: “Hay que animarse”, dijo sonriendo, y Marley recordó una situación similar que atravesó Ricardo Montaner: “Estaba atrás de la batería y un día faltó el cantante, y saliste con esa voz”, recordó el conductor, a lo que Montaner agregó que se escondía porque no le gustaba su nariz.

“Era muy narizón y para mí yo era el hombre más feo del mundo. Yo me escondía atrás de los platillos para que no me vieran”, recordó y concluyó: “Un día no tuve más remedio que levantarme, porque no vino el cantante a la Iglesia. Me levanté a cantar yo y nunca más me senté”.

Cómo quedó conformado el Team Soledad para el Movistar Arena

De los seis artistas que se presentaron el miércoles, solo cuatro pasaron al show en vivo del Movistar Arena el próximo 10 de diciembre. Los integrantes del equipo de Soledad Pastorutti son:

Yhosva Montoya

Martín “El Chino” Ronconi

Damián Ayala

Huilén Currá

Mientras que la jujeña Luciana Araya e Ignacio Pereira, fueron los que menos votos del público recibieron y terminaron su participación en el certamen de Telefe.