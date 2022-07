Tras el empate de Estudiantes en la Liga Profesional, Ricardo Zielinski ya comenzó a palpitar lo que será el choque ante Belgrano por Copa Argentina. El entrenador se refirió al encuentro que se disputará este miércoles desde las 16 por los 32avos de final y no ocultó su cariño por el equipo cordobés.

“No será un partido más, Belgrano es mi vida”, aseguró el DT que dirigía al Pirata en el último ascenso a primera división mandando a la B Nacional a River. “Tengo un sentido de pertenencia muy grande. Es un rival que no hubiese querido enfrentar”, señaló.

No obstante, el Ruso no dejó lugar a suspicacias y afirmó que esa condición no afectará al funcionamiento del equipo. “Mi intención es ser mejor y ganar, en el partido no va a tener ninguna incidencia. A Belgrano le tengo mucho cariño, pero como todos los partidos intentaremos ganar y superar al rival”, remarcó.

En cuanto al equipo que parará el miércoles en el estadio de Unión, Zielinski anticipó que buscarán “poner lo mejor”. “Queremos ganar, hacer un buen partido y pasar de ronda”, cerró.