A casi dos meses del momento que le cambió la vida, Ezequiel volvió a contar cómo fueron los momentos previos a su caída por el túnel de Plaza España. El joven, volvió a relatar que intentó ayudar a un amigo y que mientras corría, sintió “miedo por su vida”.

“A la salida del boliche quise defender a un amigo para que no le pegaran entre 20. Me acuerdo cuando me corrieron. El momento de la caída todavía no me acuerdo”, comentó el joven a El Doce, sobre la madrugada del 9 de abril, cuando ocurrió el terrible hecho.

A su vez, el joven de 17 años enfatizó que no quiso “hacer nada malo. Tampoco quise agredir a nadie, sólo no quería que pelearan, porque sé que al otro día no quería que saliera en el noticiero que mataron a un chico afuera del boliche, como siempre pasa en esa zona”.

Pero los hechos de violencia no fueron lo único que asustaron a Ezequiel, también aseguró que “hubo presencia de armas. Estaban armados. Corrí por mi vida. Corrí porque sentí miedo”. Sobre su caída al túnel, expresó: “no estaba pensando para dónde iba. Sólo corría. En ese momento no lo pensé”.

Como consecuencia de la caída, Ezequiel estuvo 18 días internado, sufrió un hundimiento en el cráneo y aguarda por una prótesis. Los pronósticos durante esos días no eran los más alentadores, tanto que los médicos lo consideran casi un milagro.

“Cuando estaba en coma escuchaba a mis padres, lo peor que te puede pasar es ver como tu papá te agarra y de dice no te me vayás, no te quiero perder”, rememoró.