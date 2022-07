Una familia cordobesa sufrió en los últimos días un nuevo robo en su vivienda de barrio Los Plátanos y acumula 11 asaltos en tan solo 10 meses. Cristian, el padre de familia, reveló que ya no puede dormir y que sufren la inseguridad desde que comenzaron a remodelar la casa.

“La última vez me asusté por lo que vi cuando entré a mi casa: todo revuelto, las ventanas rotas y todo lo que faltaba”, contó en diálogo con Arriba Córdoba. En tal sentido, el hombre reveló que lo sorprendió la violencia con la que rompieron las cosas, entre ellas, la alarma.

“Hoy tengo miedo. Tengo miedo por mi familia, porque yo estoy todo el día trabajando y ellos son los que están acá. Tengo miedo de que en algún momento entren (los ladrones) y estén ellos”, contó el nuevo damnificado de la inseguridad que castiga a Córdoba. “Por eso es que no puedo dormir, creo que es algo natural”, confesó.

Sobre los primeros asaltos sufridos, el sujeto dijo que les robaban las herramientas a los albañiles, las aberturas y hasta las luminarias. Además, comentó que los robos también se perpetran en la calle: “No se puede dejar un auto afuera”.

“Estoy harto y no queremos vivir más esta situación. Quiero irme de acá. Me da lástima porque a esto lo hicimos a pulmón, pero no podemos vivir así”, sentenció.