Violento robo a una jubilada de 75 años en Córdoba: los vecinos denuncian la falta de accionar policial

El lunes por la noche, una jubilada sufrió un violento ataque cuando ladrones ingresaron a su casa en barrio Villa Urquiza y la amordazaron para robarle. Según relató la víctima, estos episodios de inseguridad se repiten constantemente.

El hecho ocurrió el pasado lunes a la noche, en el mencionado barrio de la ciudad de Córdoba, cuando Dora estaba regresando a su domicilio y de repente ingresaron delincuentes a robarle. En diálogo con El Doce, la mujer dijo que entraron, la ataron, la amordazaron y le pedían el dinero de la pensión que había cobrado.

“Me siento, pasa uno y me agarró la cara preguntando adónde estaba la plata. Por eso tengo todo golpeado”, relató. Y continuó: “Me pusieron un trapo en la boca y me lo empujaban. La dentadura se me ha ido para abajo”.

CÓMO AYUDAR A DORA

La mujer vive en una humilde vivienda y no cuenta con suficientes ingresos y además, viene sufriendo varios robos en los últimos meses. Los vecinos denuncian la falta de acción policial en la zona y se mostraron indignados por el maltrato hacia Dora.

Por eso, decidieron poner a disposición el teléfono 3513573487 para ayudarla a la víctima con lo que se pueda.