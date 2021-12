La violencia en Córdoba no distingue de ámbitos, y en este caso, se dio en colegio de Villa El Libertador, en la zona sur de la capital. Según relataron, la madre de una alumna le recriminó a la directora por las notas de su hija, y después, le propinó un golpe de puño.

El hecho ocurrió el pasado miércoles, en la escuela Patricias Mendocinas del mencionado barrio. Alrededor de las 11, la acusada llegó a la escuela para solicitar unos papeles para el Anses y tiempo después, pidió a la directora hablar con la docente, según detalla cba24n.

La escuela Patricias Mendocinas de Villa El Libertador.

Cristina Cruz, víctima del golpe, relató: “Me dice que quería saber cuáles habían sido los criterios por los cuales su hija no estaba en los cuadros de bandera”. A lo que la docente le aclaró que “hay resoluciones ministeriales que nos guían cómo hacer ese trabajo”.

Pese a la respuesta, la madre le recriminó la situación y amenazó a la directora y a otro docente y se predispuso a retirarse. “Cuando me agacho, no la veo venir y con el puño me da en la sien y yo me descalabro y me descompongo. Recibí la asistencia de mis compañeros y me llevaron al Príncipe de Asturias”, contó la directora en diálogo con el medio antes mencionado.

Por este motivo, las y los docentes decidieron suspender los actos de colación de sexto grado previstos para este jueves y viernes.