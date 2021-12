Una mujer de barrio Ameghino Norte sufrió un calvario luego de que su pareja la secuestrara y violara durante cuatro días. El hombre la amenazaba y agredía constantemente, y aseguraba que le iba a quitar a su hija. En un descuido, la mujer pudo pedir auxilio y sus vecinos llamaron a la Policía.

“Me cortó el pelo, me hizo tener relaciones con él y yo no quería. Me daba de comer sobras como un perro y me pegaba con un cinto en el cuerpo para que limpiara todo el día”, relató la víctima a El Doce, después de ser rescatada.

El ahora detenido tiene 35 años y cuenta con antecedentes de violencia. “Hace mucho tiempo que vengo soportando todo tipo de golpes, pero nunca lo había denunciado por miedo a que nos hiciera algo”, dijo la mujer.

El rescate

Fue el miércoles al mediodía cuando la mujer pudo escapar y pedir auxilio. Nadie sabía que ella estaba secuestrada con su hija de un año y medio, viviendo una tortura. En un descuido, el hombre dejó el portón de la casa abierto y ella escapó corriendo con su hija. A los gritos pidió ayuda y pudo meterse en una casa.

Sin embargo, el hombre fue a buscarlas con un arma blanca en mano, logró manotear a la nena y escapar con ella por los techos. Un vecino vio la situación y llamó a la Policía. “Cuando llegó el móvil se dio a la fuga con su hija y tiró una cuchilla de carnicero en el techo”, dijo un testigo. Un rato más tarde, los efectivos lo detuvieron en calle Fleming al 1700 y rescataron a la nena.

“En ese momento tuve mucho miedo que la matara. Si me agarraba a mí, me iba a matar. Ya me había dicho que tenía la fosa preparada para tirarme y taparme con cemento”, relató la víctima. En la vivienda, los vecinos fotografiaron el presunto pozo al que se refirió la víctima.