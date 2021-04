El dinero que se cobra a los turistas para dejar el auto a la vera de los ríos serranos también ha generado discusiones y hasta una denuncia del Tribunal de Cuentas en Villa la Bolsa, en Córdoba, donde piden explicaciones a la Comuna por la falta de claridad en los números correspondientes al verano que pasó.

En los últimos días, el tribunal exige explicaciones en torno a lo que se denuncia como un “desmanejo millonario”, en la recaudación por la bajada al río, ya que afirman que “no se asentó correctamente el ingreso de dinero por lo cobrado a los turistas” durante esta temporada de verano.

Se estima que son unos tres millones de pesos lo que se debería haber recaudado al cobrar el estacionamiento a los visitantes, pero no hay cómo comprobarlo: “nos encontramos con que todo lo que tenía que ver con el estacionamiento del río no estaba registrado de manera legal. No encontramos el total y cuál era la cuenta para la gente que trabajó en la denominada Patrulla del Río y cuánto quedó en la Comuna”, denunció Liliana Flores, titular del Tribunal, a Resumen.

Además, Flores contó que el tesorero de la Comuna le presentó una planilla “hecha a mano y con números tachados”, en un cuaderno: “nos asombramos porque nos muestra una planilla hecha a mano con números tachoneados, fechas que no coinciden, renglones de varios días firmados todos juntos... un cuaderno Rivadavia con números. Él no tenía a ciencia cierta el porcentaje que quedó para la Comuna y el que fue a la Patrulla del Río”, reclamó la funcionaria.

“Se hizo un manejo totalmente irregular con el estacionamiento del río y no se sabe a ciencia cierta cuánto se recaudó”, concluyó.