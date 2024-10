Valentín Depietris, un “refuerzo” para Talleres y las claves para su recuperación

Cuando terminó el 2023 en buen nivel, Valentín Depiestri habrá pensado que ya se había afianzado en Talleres. En la primera parte del 2024 decayó, comenzaron las críticas, lo afectaron. Y estuvo a punto de salir de club de barrio Jardín. Con el regreso de Alexander Medina revirtió la situación.

Valentín Depietri marcó un golazo de contragolpe para darle la ventaja a Talleres sobre Racing en el estadio Kempes, por la fecha 15 de la Liga Profesional. (Javier Ferreyra / La Voz)

“Hubo sondeos para irme, pero antes del viaje a Rusia para la pretemporada yo tenía la cabeza en quedarme. Estoy cómodo en Talleres y sabía que podía darle cosas al club”, reveló el extremo en una charla con Tercer Tiempo por Radio Sucesos.

“Fue muy importante el Cacique Medina, tuve una charla mano a mano y me dio que tenía confianza en mí, que esté tranquilo, que me iban a salir las cosas. Estoy gradecido por esta continuidad en estos partidos. Me hace feliz. Estoy en un muy buen momento”, resaltó.

Valentín Depietri marcó un golazo de contragolpe para darle la ventaja a Talleres sobre Racing en el estadio Kempes, por la fecha 15 de la Liga Profesional. (Javier Ferreyra / La Voz)

“Y reflexionó: “Siempre trato de buscar los elogios, pero a las críticas que no van con mala intención las tomo, porque se aprende. Yo se que el fútbol argentino es impaciente, y hay que adaptarse”. La vida no pasa por el fútbol, para por otro lado.

Valentín Depietri marcó un golazo de contragolpe para darle la ventaja a Talleres sobre Racing en el estadio Kempes, por la fecha 15 de la Liga Profesional. (Javier Ferreyra / La Voz)

De todos modos, admitió: “La pasé mal, soy sincero. No todo ha sido color de rosa. Con el apoyo de mi familia, mi novia, trabajo psicológico. Confiaba en mis condiciones y en algún momento podía cambiar mi imagen”.

CÓMO LOS AFECTA EL CONFLICTO DE TALLERES

“Sabemos lo del conflicto de la dirigencia y tratamos de mantenernos aislados y de no involucrarnos. Debemos enfocarnos en los partidos, porque estamos peleando el campeonato”, puntualizó Depietris.

Talleres y Belgrano, en un nuevo clásico en el Kempes por la Liga Profesional. (Facundo Luque / La Voz)

En medio hubo un clásico con Belgrano, que el rival afrontó con uno menos casi todo el partido por la expulsión de Alejandro Rébola por falta a Depietri. “Quise seguir pero no puede. Era una jugada parecida a la del gol a Racing”, comparó. Para completar: “En el clásico no supimos aprochar la expulsión. Buscamos por todos lados, eso fue lo importante”.