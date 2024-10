El DT cordobés que disputará el primer ascenso y elogió al Cacique, a Dabove y a Olave

Con una campaña sorprendente, que le permitió sacar amplia ventaja al segundo al segundo de la tabla y clasificar tres fechas antes a la primera final por el ascenso a Liga Profesional, el San Martín de Tucumán dirigido por Diego Flores recibirá a este domingo a Racing de Nueva Italia. Y su DT repartió elogios a su colegas de Talleres e Instituto.

Diego Flores, DT cordobés de San Martín de Tucumán. (San Martin).

“El Cacique Medina es un entrenador que me cae muy bien. Me identifico en un montón de puntos, y como rival también me ha enseñado. No tengo dudas que volverá a armar un gran Talleres”, aseguró Flores, en una entrevista con Tercer Tiempo por Radio Sucesos.

Alexander Medina, director técnico de Talleres. (Fotobaires)

También destacó a Diego Dabove, entrenador de Instituto y a quien conoce desde hace más tiempo porque ambos dirigieron a Godoy Cruz de Mendoza. “Un gran entrenador y una persona muy querida por todo el fútbol argentino. Tiene muchos gestos con sus colegas. Ha hecho una gran obra en Instituto”, resaltó.

Diego Dabove, DT de Instituto en el partido ante Barracas por la Liga Profesional. (Facundo Luque / La Voz)

Y tanbién a Juan Carlos Olave, como ex DT de Racing. “En la primera rueda cuando nos enfrentamos en Nueva Italia nos costó mucho (victoria tucumana 1 a 0). Ojalá él y su cuerpo técnico que pronto estén trabajando de nuevo. Y mis mejores deseos también para Diego Cochas en esta gestión”, expresó.

Olave dirigió este lunes su primera práctica en Racing (Foto: Prensa Racing).

“Me interesa dirigir alguna vez en la plaza Córdoba y sueño con ir lo más fuerte y consolidado posible. No es fácil dirigir, entiendo, dirigir en una ciudad en la que uno se hizo”, explicó Flores, quien estuvo en el radar de Talleres tiempo atrás.

Este campañón en San Martín lo puso en consideración también de otros clubes, pero aclaró: “Tuve ofertas reales, pero cuando uno asume un compromiso hay que respetarlo, porque sino se pierde credibilidad”.

LOS JUGADORES QUE PASARON POR EL FÚTBOL DE CÓRDOBA

“Somos un equipo al que le convirtieron pocos goles en el torneo (apenas 14), y ese trabajo defensivo comienza con Junior Arias, quien además es muy importante por su cuota de gol”, ponderó Flores al ex delantero de Talleres.

San Martín de Tucumán venció 3-1, este sábado, Estudiantes de Buenos Aires por la jornada 26 de la Primera Nacional. (Prensa San Martín de San Juan)

Enumeró a Lucas Diarte, el “Caco” Matías García (ambos ex Begrano), y a Leonardo Monge (volante ex Instituto), como aportes de valor para San Martín. E hizo párrafo aparte con Gonzalo Klusener, el goleador eterno.

"Caco" García posa con la camiseta de San Martín, su nuevo club. (San Martín).

“Fue un gran acierto haber traído a Gonzalo. Teníamos muy buenas referencias de él como líder. Todo lo que esperábamos de él se dio, con sus 40 años”, remarcó sobre uno de los ídolos de Talleres.

Gonzalo Klusener posa tras firmar con San Martín de Tucumán. (San Martín).

EN DEFENSA DE MARCELO BIELSA

Diego Flores fue colaborador estrecho de Marcelo Bielsa, con quien trabajo siete años en clubes de Francia, Italia e Inglaterra. Oficiando también de traductor. Y opinó sobre el escándalo destado en Uruguay por las declaraciones del Luis Suárez contra el DT argentino.

Marcelo Bielsa, entrenador de la selección de Uruguay, en el partido ante Perú, por la novena fecha de las Eliminatorias Sudamericanas. (AP)

“Bielsa es una persona muy honesta, correcta. Tengo muy en claro que a veces las personas que hacen reformas culturas pagan este precio. Uruguay mientras más tiempo comparta con Bielsa, más posibilidades tendrá de jugar el próximo mundial”, garantizó