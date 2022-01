Enero termina en Córdoba con el 29 por ciento de su población vacunada con la tercera dosis contra el coronavirus. Durante esta última semana se pasó de una cobertura del 25% entre mayores de tres años, al 29%. Es decir de 920.287 personas a más de un millón: 1.049.989.

El porcentaje de vacunados con tres dosis entre los 70 y los 79 años ya supera el 80 por ciento, mientras que en la franja de 65 a 69 años es del 73% y en los de 60 a 64, del 63%. Lo que casi no registra aumento es la cobertura de niños y adolescentes. En una semana se colocaron apenas un 5 mil nuevas primeras dosis en la franja etaria de 3 a 11 años, para elevar del 70 por ciento al 71 por ciento la cobertura. Exactamente el mismo avance se dio en segundas dosis, pasando del 50 por ciento al 51 por ciento, con unas 6 mil nuevas aplicaciones.

Los porcentajes de vacunación contra el COVID en Córdoba, en el final de enero. Foto: Twitter @gobdecordob

En toda la población, la cobertura con dos dosis ya alcanzó al 82 por ciento de la estimación de habitantes de más de 3 años del Indec, de 3.618.663 personas. Hay 668.883 cordobeses que no tienen la segunda dosis aplicada y poco más de 318 mil sin siquiera una aplicación. De este número, 150 mil son niños y unos 55 mil adolescentes

Sigue la campaña

Este viernes 28 de enero se colocaron 29.169 vacunas contra el COVID en la provincia. Y este sábado la campaña continúa en la capital en estos puntos habilitados: Orfeo, Pabellón Argentina y Comedor Universitario. En tanto, las personas con dificultades de movilidad serán vacunadas con el esquema Autovac en el Comedor Universitario.