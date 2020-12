La llegada de la vacuna rusa a la Argentina es inminente. Según se confirmó, el vuelo de Aerolíneas Argentinas ya partió de regreso a nuestro país con el fin de traer las primeras 300 mil dosis de la Sputnik V. Las dosis fueron embaladas en cajas especiales capaces de garantizar una temperatura constante de entre 18 grados bajo cero para su conservación.

Ante esto, Juan Pablo Caeiro, asesor del COE Córdoba, se refirió a la situación de la provincia frente a la llegada de las dosis. “La idea inicial es que vacunemos a los trabajadores de la salud abocados a la lucha contra el coronavirus, y en virtud de que vayan apareciendo las demás vacunas, el resto de la población”, aseguró el infectólogo a Cadena 3.

El profesional resaltó que la preparación del plan de vacunación está listo y esperan contar con 21.900 dosis de la primera tanda de la Sputnik V. Pero, pese a esta situación, Caeiro declaró que estas dosis no alcanzarán para prevenir un posible segundo brote. Además señaló que este rebrote podría adelantarse, teniendo en cuenta la llegada del verano, las vacaciones y las fiestas de fin de año.

“Tenemos que ser cautos, porque la vacuna es una emoción gigante, pero no alcanzan para impedir un nuevo rebrote”, compartió Caeiro. En consonacia, el Ministerio de Salud pidió a los cordobeses que extremen los cuidados durante estos días y alienta al testeo masivo de ciudadanos que presenten y que no presenten síntomas. A razón de esto, se trasladaron centros de testeos a zonas más concurridas de la capital, como: Plaza San Martín, ex Plaza Vélez Sarsfield y Parque de las Naciones Unidas.